Koop deze Audi A1 Quattro op Marktplaats

Op Marktplaats staat weer een Audi A1 Quattro te koop. Dit speciaaltje werd tien jaar geleden in oplage van 333 stuks gemaakt.

Audi gaat stoppen met de A1. Dat is opvallend, want als het gaat om verkoopcijfers opvijzelen is de A1 een goede zet geweest voor Audi. In Nederland en de rest van Europa doet de kleinste Audi het nog immer behoorlijk goed. Toen de A1 echter op de markt kwam, was er ook wat hoon. Was de A1 niet gewoon een omgekatte Polo voor meer?

Audi trachtte dat sentiment de kop in te drukken met de A1 Quattro. Die was nog dikker dan de latere Audi S1. Met de A1 Quattro greep Audi terug op haar illustere rally-verleden. Hoewel de auto ‘Quattro’ heet, is het volgens de overlevering geen product van Quattro GmbH (nu Audi Sport). In plaats daarvan hadden een paar ‘reguliere’ Audi medewerkers zin in een projectje voor ernaast. Tevens vonden zij de producten van de sportieve divisie kennelijk te eendimensionaal en te hard afgesteld.

Onder de kap van de A1 Quattro huist een 2.0 TFSI, die voor de gelegenheid 256 pk. De aandrijving geschiedt door alle vier wielen. Hoewel puristen zullen zeggen dat een haldex koppeling geen ‘echte’ quattro is. Maar dat mag de pret niet drukken. Met epische details zoals de gedeeltelijk zwarte achterklep en de epische putdeksel velgen, ademt dit monster ‘rally’. Of in ieder geval…het sfeertje van rally.

De unit op Marktplaats heeft een kilometerstand van 53.118 km en komt oorspronkelijk uit Zweden. Goedkoper worden deze auto’s er niet op. In de zomer was er nog een exemplaar te koop op Marktplaats voor vijftig mille. In dit geval bedraagt de vraagprijs 59.900 Euro. Voor jou de moeite waard?