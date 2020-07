Tesla oplossing voor falend infotainment: minder garantie

Tesla heeft een oplossing gevonden voor een probleem met hun infotainment. Althans, voor aandeelhouders dan.

Tesla gaat als een speer gegooid in het International Space Station momenteel. De fabrikant van EV’s geleid door de markante CEO Elon Musk bevindt zich op het juiste moment exact op de juiste plaats. Net nu overheden massaal besluiten om enorme subsidies tegen elektrische auto’s aan te gooien heeft Tesla een aardige range aan auto’s klaarstaan. Andere concerns zijn er nog steeds mee bezig hun aanbod op te voeren en bijten dus voorlopig in het stof. Aanstaande woensdag publiceert Tesla haar cijfers over Q2 2020. Het belooft een spannende aangelegenheid te worden. Bij goede berichten en S&P 500 inclusie verwachten de echte fans dit plaatje te vinden op Google.

Enfin, waar Tesla dus veel dingen goed doet, gaan er ook nog steeds wat dingen mis. Er valt nog weleens een bumpertje af in de regen bijvoorbeeld. De panel gaps en lakkwaliteit zijn inmiddels berucht. En dan is er ook nog het infotainment, in de vorm van het grote scherm dat zoveel opzien baarde een kleine tien jaar geleden.

De originele versie van dit systeem (MCU) gaat met enige regelmaat kapot. Mensen met verstand van zaken denken dat dat ligt aan het embedded Multi-Media-Card Memory (eMMC). Dit geheugen geeft uiteindelijk de geest na herhaaldelijk overgeschreven te zijn. De National Highway Traffic Safety Association (NHTSA) onderzoekt inmiddels deze kwestie. Tesla-rijders hebben namelijk geklaagd over hoge kosten als de unit vervangen moet worden buiten de garantieperiode, terwijl het om een designfout zou gaan van Tesla.

Op de unit zat oorspronkelijk een garantie van 4 jaar of 50.000 mijl. Als het ding faalde binnen die parameters, werd ‘ie onder garantie vervangen. Daarna zat op de austausch-unit opnieuw een garantie van 4 jaar of 50.000 mijl. Inmiddels beginnen de kosten kennelijk toch in de papieren te lopen voor Tesla. Onlangs besloot het bedrijf namelijk om de garantie precies te halveren naar 2 jaar of 25.000 mijl. Een dikke vette middelvinger naar de NHTSA en naar klanten dus.

Tesla lijkt hiermee klanten te willen bewegen naar een upgrade. Niet eentje die door de lucht gaat, maar een echte update. Voor 2.500 Dollar kunnen klanten namelijk hun auto’s laten voorzien van MCU2. Deze opvolger van MCU kampt naar verluidt minder met dit specifieke probleem. Misschien zou het echter handiger en netter zijn als ze falende MCU’s gewoon vervangen met MCU2’s. Maar ja, in dit soort gevallen blijkt Tesla net een gewoon bedrijf te zijn, met een paar kille bonentellers in de gelederen die ook als het wel zou moeten vooral geen geld uit willen geven aan goede service. Foei.