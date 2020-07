Red Bull beult hele nacht door teneinde RB16 te redden

Red Bull ging vannacht vol Lionel Richie en werkte de hele avond door om peeees te ontlokken aan de RB16.

Na de eerste raceweekends van het jaar is het wel duidelijk: Mercedes en Hamilton hebben de titels dit jaar alweer te pakken. Het is inmiddels een uitgekauwd verhaal in de F1 waar iedereen behalve de grootste Mercedes fans wel een beetje klaar mee zijn. Maar ja, het is niet anders, das Haus levert gewoon het beste werk af. Dat moet beloond worden, zeker in de Darwinistische hoogste klasse van de autosport.

Bassie en Adriaan

Gelukkig is er elke race nog wel een beetje hoop dat de layout of omstandigheden de andere teams in de kaart werken. Op die manier krijgen we toch nog wat anders voorgeschoteld dan Bassie en Adriaan op één en twéé. Het circuit in Oostenrijk waar de eerste twee races verreden werden is namelijk best speciaal. Het kent eigenlijk alleen maar snelle bochten en er zijn een aantal flinke (semi-)rechte stukken. Het Mickey Mouse baantje waar dit weekend wordt gereden in Hongarije is heel wat anders.

Monaco

Het baantje even buiten Budapest wordt ook wel gezien als ‘Monaco zonder de vangrails naast de baan’. Je hebt vooral veel downforce nodig en een goede mechanische grip. Motorvermogen is iets minder belangrijk. Traditioneel is een dergelijke layout Red Bull land. Vorig jaar bijvoorbeeld haalde Max Verstappen er eindelijk zijn eerste pole position. De hoop sterft het laatst en dus dichtten oranje brillen Verstappen een goede kans toe deze zondag.

Red Bull gisteren grafslecht

Dat kan natuurlijk nog altijd terecht blijken te zijn, maar de voortekenen van gisteren waren niet florissant. Zowel in het natte als op droog ging Max voor geen meter. Albon had het zoals gebruikelijk nog harder te halen. Red Bull stond niet alleen ver achter de Mercs, maar ook achter de Racing Points, Renault en Ferrari. Tuurlijk vertekent het beeld altijd iets. Dat Verstappen allerminst in zijn nopjes was, dat bleek echter ook duidelijk over de boordradio.

Doorbeulen

Om het tij te keren heeft Red Bull vannacht de b0iZ in de garage de hele nacht door laten beulen. Wat ze precies hebben veranderd is niet geheel duidelijk. Sowieso zal er het een en ander aan de setup veranderd zijn. Daar hoef je echter niet zo lang voor bezig te zijn zou je zeggen. Red Bull moet in ieder geval gedacht hebben een significant verschil te kunnen maken. Normaal moeten de monteurs van de FIA om 01:00 uur lokale tijd de handen stilhouden. Slechts twee keer per seizoen mag deze regel gebroken worden zonder consequenties. Of de noeste arbeid zijn vruchten afwerpt, zien we zo in de kwalificatie.