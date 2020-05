Russische tuning: Lexus krijgt nog gruwelijkere grille

De grille van Lexus is al vrij omstreden en een flink staaltje Russische tuning maakt het niet veel beter.

De spagaat van het autodesign is een lastige. Ben je niet uniek genoeg, dan verdwijn je in de menigte. Doe je iets excentrieks, wordt je vaak direct afgebrand. En doe je heel excentriek door een auto vol te stoppen met bizar design, dan krijg je zoiets als Lexus. Om het objectief te houden: het nieuwste design van het merk, gekenmerkt door veel hoekige vormen, is zeker uniek. Met als blikvanger de gigantische grille die tegenwoordig letterlijk begint aan de onderkant van de bumper en eindigt waar de motorkap begint.

Een schepje erbovenop

Vanuit Rusland komt er een bevestiging: het kan altijd erger. Op eBay duiken twee bodykits op. Laten we groots beginnen met de Lexus RX. Voor ons de grootste SUV, in het wereldwijde assortiment zit de LX-serie er nog boven. Door zijn hybride-aandrijflijn werd een funky coupé-achtige daklijn gekozen voor de tweede generatie (XU30) in 2003. De huidige generatie RX (AL20) behoudt die daklijn. Dat alleen al maakt het design wat opmerkelijk. Maar goed, terug naar de bodykit: een Russisch bedrijf maakt je RX nog even dat stukje heftiger.

Origami

De bodykit genaamd GOEMON maakt de RX heftig. De grille is een blikvanger an sich. Door origami-achtige vormen heel Japans, maar het maakt de al omstreden grille niet bepaald meer ingetogen. Dat is ook lastig, zonder de hele bumper opnieuw te ontwerpen. Het gaat echter nog verder, met eenzelfde behandeling voor de achterbumper. Daar werd besloten dat deze auto ineens een gigantische diffuser nodig heeft. Gecombineerd met een dikke centrale uitlaat, maar in plaats van die stortkoker als eindpijp te gebruiken zitten er twee kleine pijpen in. Heel modern. Velgen, een dikke spoiler en verbrede wielkasten rondom maken de RX af. Grappig detail: normaal komen dergelijke wielkastverbreders met een uitsparing voor het tankklepje. Bij deze bodykit doet het tankklepje gewoon mee met de verbreding. De prijs volgens de eBay-advertentie van de GOEMON is 9.800 dollar, monteren mag je vervolgens zelf doen.

Klein maar fijn

Mocht je nou absoluut geen problemen hebben met de stijl van de bodykit, maar vind je juist de grootte van de auto een probleem? Geen zorgen, de Russische tuning is ook beschikbaar voor de kleinere Lexus NX, gigantische origami grille incluis. Verder alles hetzelfde als de RX, behalve dat de set voor de NX met zijn 6.825 dollar goedkoper is. Wat je moet doen om de set voor de NX te bemachtigen kun je checken in de bijbehorende advertentie op eBay.