Ongeluk met kleurrijke Trabant in Daarle

Ooit de auto voor het volk, nu een liefhebbersspeeltje. Helaas zat een ongeluk in een klein hoekje voor deze meerkleurige Trabant.

Belabberde auto’s kunnen een succes worden. De voorbeelden daarvan kun je waarschijnlijk zelf wel bedenken. Een voorbeeld wat waarschijnlijk geen uitleg nodig heeft is de Trabant. In de tijd van een gescheiden Duitsland had West-Duitsland de Mercedes en Oost-Duitsland VEB Sachsenring. De Trabant kende een paar versies, de bekendste is de 601. Bijzonderheden van de auto: hij is gemaakt van hetzelfde materiaal als je wc-bril (duroplast, een gerecycled materiaal uit Sovjet-fabrieken) en hij had een kleine 600cc grote, rond de 30 pk sterke tweecilinder waarmee hij van 0 naar 100 sprintte in ongeveer één Lil Kleine-concert. Van het geld wat de Nederlandse rapper met dat concert heeft verdiend kon je overigens vier Trabant 601’s kopen, dus de nadruk lag op goedkoop. Een Volkswagen voor het deel van Duitsland waarvoor de Volkswagen te duur was. Dat werkte op zich wel: de auto was bijna 30 jaar in productie en zo’n 3 miljoen exemplaren maakten de DDR mobiel. Een succes, maar een goede auto was het nooit.

Cultstatus

Na het vallen van de muur kwam er nog één waardeloze poging om de auto te redden, namelijk het gebruiken van een Volkswagen-motor (een viercilinder motor uit de Polo 1.1). Maar toen men in een rijker Duitsland een alternatief kreeg voor der Trabi, was het in 1991 klaar met de Trabant. Toch was het genoeg om de auto een cultstatus te geven en mettertijd zijn de slechte kwaliteiten van de Trabant meer karaktereigenschappen. Liefhebbers zijn er voor elke auto en als je je best doet kom je wel eens een Trabant tegen in het wild. Ook een Nederlander durfde het aan om nog daadwerkelijk te rijden in zijn Trabant 601 Kombi. Helaas liep dat niet helemaal van een leien dakje.

Ongeluk

Op de avond van zaterdag 30 mei ging het mis. De Trabant stationwagon raakte bij een eenzijdig ongeluk zwaar beschadigd. Dat gebeurde in Daarle, net boven Almelo. De oorzaak is nog niet vastgesteld maar het ziet er niet goed uit voor de kleurrijke Kombi. De eigenaar en/of bestuurder is door de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis, er wordt alleen gesproken van ‘gewond’. Vervelend, maar gezien het gebrek aan alles wat met veiligheid te maken heeft, mag je nog van geluk spreken. Ook al is een Trabant geen strepentrekker, het kan heel anders aflopen.

Het ongeluk lijkt de Trabant fataal te zijn geworden. Jammer, want het in 1989 uitgebrachte exemplaar rijdt nog maar drie jaar in Nederland rond. En waardeloze auto of niet, een Trabant naar Nederland brengen en er daadwerkelijk in rijden: dan ben je vastberaden.

Image-credit: News United / Freddy Gerrits