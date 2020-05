Karma gaat good guy spelen met nieuw E-Flex platform

Omdat er nog niet massaal elektrische auto’s van Karma rondrijden, pakt het bedrijf het anders aan met hun E-Flex platform.

Van Fisker Karma naar Fisker en Karma: het in 2008 gepresenteerde project om een vierzits hybride sedan op de markt te zetten is minstens zo bijzonder als de uitlopers. Fisker Automotive gooide namelijk na gebrek aan groot succes voor de Karma de handdoek in de ring. Toch wordt er nog steeds gewerkt aan een auto op die basis, de Karma Revero. Ook komt er een nieuwe auto onder de naam Fisker op de markt, de Ocean.

We richten ons even op Karma, het merk wat nu dus onder de typenaam van de Fisker Karma een gelijkwaardige (en bijna nog serieus gelijke) auto op de markt wil brengen. Recent werd duidelijk dat de Revero volledig elektrisch wordt. Het volledig elektrische platform van het merk is nu ook klaar. Het gaat om het Karma E-Flex platform en qua bouwtechnieken is het niks wat we nog niet kenden. Accu’s zo laag mogelijk in de bodem en ruimte voor de elektromotoren direct aan de wielen.

Good guy

Zoals al in de titel staat gaat Karma good guy spelen met het E-Flex platform. Een beetje zoals Volvo met de veiligheidsgordel: een betrouwbaar en vooruitstrevend idee kun je patenteren, of uitbrengen. Daarom is het idee van het E-Flex platform dat niet alleen Karma er mee aan de slag kan, maar het platform kan de markt op gaan voor andere bedrijven. Zo hoeven automerken en/of ontwikkelaars niet zelf een platform en batterijen te ontwikkelen: wel zo efficiënt.

De specificaties zijn afhankelijk van wat je op het platform zet en zijn dus niet vastgesteld. Karma wil zelf op basis van het E-Flex platform een Revero bouwen met zo’n 650 km actieradius. Wanneer het platform uitrolt is niet bekend: ‘zo snel mogelijk’.