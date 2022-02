Deze lage Caddy gaat beter de bochten door

Altijd handig, zo’n lekker lage Caddy.

Het tunen van bedrijfswagens is iets bijzonders. Vroeger deed B.A. Barracus het en waren er een paar aannemers die hun eigen eigen dubbelcabine-bus voorzagen van nette wielen en meegespoten bumpers. Tegenwoordig is er een compleet arsenaal aan aftermarket-modificaties leverbaar.

Onderwerp in kwestie: de Volkswagen Caddy Max Cargo! Ja, die kun je tegenwoordig ook aanpakken. Sterker nog, dat gebeurt al regelmatig. In dit geval gaat om een paar subtiele upgrades van H&R. Deze Duitse grootmacht maakt onderdelen voor bijna elke auto, dus ook voor de Caddy Max Cargo.

Lage Caddy

In dit geval gaat het in eerste instantie om de verlaging. Voor en achter zijn er speciale H&R-veren gemonteerd. Deze zorgen ervoor dat de Caddy 35 millimeter lager op zijn buik ligt. De nieuwe veren moet zorgen voor meer stabiliteit en precisie. In dit geval zijn de veren dusdanig gemaakt dat ze bedoeld zijn om samen te werken met de standaard demper.

Mocht je daar wat aan willen doen, toevallig kregen we vorige week te horen dat Bilstein dempers maakt voor bedrijfswagens. Dus je kan er wellicht een mooi setje van maken. Om het geheel af te maken kun je ook terecht bij H&R voor de Trak+ spoorverbreders.

Ook voor personen-Caddy

De onderdelen zijn geschikt voor zowel de bedrijfswagen-versie als de personen-Caddy. Het is wat ons betreft precies de goede hoeveelheid verlaging. Het ziet er nog niet te komisch uit en je kunt er nog normaal mee rijden.

De motor laten ze ongemoeid, maar het is bekend dat die 2.0 TDI flinke reserves heeft. In sommige gevallen kun je met een simpele chip-aanpassing van 75 pk naar meer dan 200 pk gaan. Kijk, dan heb je ineens een heel ander bus! Alle onderdelen (met goedkeuringen!) zijn per direct beschikbaar.

