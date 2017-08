Lezersvraag: wie is jouw favoriete autovlogger?

Geef maar toe: ondertussen ken je er al een hele hoop! Maar wie is jouw favoriet?

Toen ik nog klein was waren er weinig opties om op televisie iets te zien over auto’s. Ja, er waren programma’s als De Heilige Koe en Stapel op Auto’s. Maar zelfs voor de doorgewinterde autoliefhebber was dat taaie kost. Gelukkig kwam ik er achter dat de BBC een eigen autoprogramma had: TopGear! Nog de oude TopGear. Met onder andere Quintin Wilson, Tiff Needel en een hele jonge Jeremy Clarkson. Sinds de jaren ’90 was een aflevering TopGear het hoogtepunt van de week.

Sinds YouTube is het hele televisiekijken compleet veranderd. Je kijkt simpelweg naar de clips die je wilt kijken. Niets grootschalige producties, maar tests van normale jongens zoals jij en ik. Zo werd ik jaren geleden door mijn broertje geattendeerd op onderstaande video. Geen Bavo Galema in een Kia Cerato (“Wat een fijne auto, echt waar!”), maar een Nederlandse Autovlogger reed met een tot 460 pk getunede Audi A3 V6 Turbo. Hoe cool was dat?

In de tussentijd zijn er onnoemelijk veel kanalen op Youtube verschenen. De ene nog beter dan de andere. Maar nu is onze vraag aan jullie: welke is het beste? Aangezien ik dit artikel mag schrijven, zal ik het balletje opgooien.

Harry’s Garage

Dit is het kanaal van Harry Metcalfe. Deze succesvolle boer (jazeker!) begon in 1998 het tijdschrift ‘Evo Magazine’. Een aantal jaren geleden is hij gestopt met het blaadje en nu is hij werkzaam bij de SVO-afdeling van Jaguar Land Rover. Sindsdien maakt hij op onregelmatige basis de leukste video’s. Wat het voor mij interessant maakt is dat hij de meest uiteenlopende auto’s behandeld en vooral waanzinnig veel informatie geeft. Daarbij is het een sympathieke kerel met het autohart op de juiste plaats.

Imagecredit: Harry’s Garage

Moto-Man

Dit is het kanaal voor de nerds. Deze Amerikaan behandeld nieuwe auto’s en test ze bijzonder uitvoerig. Om nu elke video te kijken is wat saai (en tijdrovend!), maar mocht je in een auto geïnteresseerd zijn: dit is je man. Naar het schijnt heeft de beste man een gigantisch netwerk bij vele ontwerpers, technici en CEO’s in de autowereld. Dat is te merken, want de informatie is zeer uitvoerig. Bij de Volvo S60 Polestar neemt hij alles door wat er is veranderd ten opzichte van de oude. En dan niet alleen zaniken over het geluid, maar helder uitleggen wat Volvo nog meer heeft gedaan om de auto te verbeteren.

Imagecredit: Moto-Man

Car Bros

Persoonlijk ben ik niet zo’n fan van Shmee150, Salomondrin of eigenaren die uitleggen waarom ze hun Bentley, Lambo of Corvette haten. Ik weet dat ik in de minderheid ben, want ze trekken enorm veel kijkers. Maar het lijkt te vaak te gaan over de bloggers dan de auto’s zelf. Daarbij zijn de auto’s die behandeld worden vooral heel erg duur, maar niet zo bijzonder. Daar komt Car Bros om de hoek kijken. Dit is een kanaal met maar een paar video’s, maar het zijn pareltjes. Het zijn parodieën van TopGear, Petrolicious en Drive. Alleen de betere petrolhead zal de geinige tot geniale verwijzingen herkennen.

Imagecredit: Car Bros

Kortom: wie is jou favoriete autovlogger? Doug DeMouro? Chris Harris? Of toch onze eigen @Wouter en @CasperH?