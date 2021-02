Eindelijk officieel: Lexus IS 500 met dikke V8 - Autoblog.nl

Een IS F noemt Lexus het nog niet, maar deze IS 500 met flinke V8 komt wel lekker in de buurt.

Waar steeds meer autofabrikanten grijpen naar turbo’s en elektrificatie om V8’en in auto’s te kunnen lepelen, is Lexus nog heerlijk ouderwets. In de neus van hun sportieve topmodellen ligt nog altijd een atmosferische 5,0 liter V8. Van 2007 tot 2014 stopte Lexus dit blok ook nog in hun kleinste sedan om de IS F te creëren. Een echte concurrent voor de M3, maar eentje die geen opvolger kreeg.

Tot nu. Soort van. Lexus heeft namelijk de IS 500 F Sport Performance aangekondigd. Deze heeft hetzelfde blok als die IS F, alleen produceert deze zowaar betere cijfers dan in die ‘oude’ sedan. De 500 F Sport vuurt 472 pk en 536 Nm naar de achterwielen, waar de voorganger bleef steken bij 416 pk en 503 Nm.

Met die nieuwe specs weet de IS 500 binnen 4,5 seconden de 97 kilometer per uur aan te tikken. Topsnelheid noemt Lexus niet. De trappelende paardjes gaan via een achttrapsautomaat en sperdifferentieel naar de achteras. Verder krijg je adaptief onderstel, nieuwe achterdempers van Yamaha en grotere remschijven. Voor zijn het 36 centimeter grote aluminium schijven, achter zijn ze 32 centimeter groot.

Lexus heeft ook naar het uiterlijk gekeken, zo heb je een motorkap met een flinke uitstulping, dubbele uitlaten aan de achterkant en zwarte F Sport-badges. Die motorkap is nu praktisch vijf centimeter hoger dan voorheen. De voorste bumper en fenders zijn tevens langer gemaakt, om plek te bieden aan de gigantische V8. De IS 500 F Sport wordt standaard met 19 inch-tienspaaksvelgen van Enkei geleverd. Deze zijn aan de voorkant per wiel een halve kilo lichter dan de ‘normale’ 19 F Sport-velgen. Aan de achterkant scheelt het zelfs een kilo per wiel. Het uiterlijk heeft tot slot een nieuwe diffuser, zwarte raamlijst en een spoilerlip aan de achterkant.

Aan de binnenkant zien we zwarte F Sport-badges op het leren stuur en aan de deuren. Ook heeft de digitale klokkenteller een nieuwe startup-animatie gekregen. Verder heeft de hete Lexus veel snufjes, zoals botswaarschuwingen en adaptieve cruise control. Een prijs noemt Lexus nog niet, maar eigenlijk is die voor ons ook niet zo belangrijk. De Lexus IS 500 F Sport Performance is namelijk exclusief voor de Amerikaanse markt ontwikkeld.