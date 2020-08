Sacre Bleu! Peugeot wil snelle comeback naar Amerika

Peugeot wil heel graag een comeback naar de VS.

Zo af en toe komen er ook auto’s voorbij die niet in Nederland leverbaar zijn, maar zijn voorbehouden voor de Japanse of Amerikaanse markt. In veel gevallen is dat best jammer, zeker als het om de leukere auto’s gaat.

VS

Maar andersom speelt het ook. Sterker nog, andersom is het nog veel erger. In Europa kun je in principe elke auto importeren en op kenteken zetten. Het maakt niet uit waar de auto vandaan komt. In de VS ligt dat een stukje lastiger. Daar kunnen ze eigenlijk alleen kiezen uit de auto’s die een typegoedkeuring hebben, een paar uitzonderingen daargelaten.

Peugeot 405 (US-spec) ’89

Franse auto’s

Zo kunnen de Amerikanen nauwelijks Franse auto’s kopen. De makkelijkste manier is om een Chiron te bestellen, want Bugatti is het enige Franse automerk dat actief is in de Verenigde Staten. Maar daar komt er dus eentje bij: Peugeot.

Peugeot 505 SW8 (US-spec) ’89

Comeback van Peugeot

De comeback van Peugeot naar de VS was al langer bekend, sinds 2016. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de Fransozen in 2026 terug zouden keren naar de VS. Echter, in plaats van uitstellen heeft Peugeot de deadline vervroegd naar 2023.

Peugeot 405 Mi16 (US-spec) ’89

Coronavirus

Onkdanks het coronavirus wil Peugeot een comeback naar The States maken. Op welke manier Peugeot deze comeback gaat maken is nog niet helemaal duidelijk. De traditionele dealers hebben het lastig op het moment. Peugeot kijkt naar de mogelijkheid om met franchisesnemers diverse servicepunten op te zetten. De auto’s moeten dan voornamelijk online verkocht gaan worden.

Peugeot 505 V6 (US-spec) ’89

FCA

Volgens Peugeot willen klanten een eenvoudigere en duidelijke manier om auto’s te kopen. Iets dat bijvoorbeeld bij Tesla ook al gebeurt. Dat Peugeot de comeback naar de VS zo snel kan voltooien heeft natuurlijk alles te maken met de fusie tussen PSA en FCA. FCA is met Chrysler, Dodge en RAM zeer actief in de VS en heeft een enorm netwerk.

Via: The Detroit Bureau.