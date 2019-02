Peugeot terug naar de VS, slaagt het ditmaal wél?

Het zal nog even duren, maar warmen alvast op.

Groupe PSA heeft de wind goed in de zeilen en besluit daarom een langbesproken stap te zetten: met zijn merk Peugeot keert het na een absentie van 28 jaar terug naar de Verenigde Staten. Een sterke groei van de Franse autofabrikant, met name aan de financiële kant van het verhaal, heeft PSA weten te overtuigen van zijn eigen krachten, waardoor het zeker weet weer stappen in Amerika te kunnen zetten.

Met Peugeot zal PSA dus zijn eerste stappen zetten in de Verenigde Staten, wat ook voor de andere merken van het concern – Citroën, DS en Opel – kan betekenen dat een overstap in de pijplijn zit. Het plan zal echter niet op korte termijn in werking worden gesteld. Integendeel, PSA benadrukt zijn tijd te nemen met de herintroductie van Peugeot in de Verenigde Staten. Pas in 2026 zullen auto’s van het Franse merk in het land op de markt komen.

Hoewel PSA zich een duidelijk doel heeft gesteld met het verkopen van auto’s in de Verenigde Staten, is het bij lange na nog niet duidelijk hoe het concern het project precies aan wil gaan pakken. Afgelopen jaar liet PSA weten vijftien staten in het land (en nog eens vier in Canada) te hebben uitgekozen waar het in de toekomst mogelijk auto’s wilde gaan verkopen. In de tussentijd heeft het merk niet bekendgemaakt welke plaatsen dit precies zijn, noch heeft het verdere ontwikkelingen op dit gebied gemeld.

Wel is het duidelijk dat PSA naast Peugeot ook zijn mobiliteitsdiensten verder zal willen uitbreiden in Noord-Amerika. Free2Move, een autodeeldienst van PSA, is al sinds het einde van 2017 actief in de Verenigde Staten.