Vilner California T is nu nog perfecter dan voorheen

De Vilner California T tilt de algehele ambiance een paar treetjes omghoog. Maar was dat ook echt nodig?

De Ferrari California was in 2008 een nieuwe stap voor Ferrari. Een relatief betaalbare, enigszins praktische en overwegend comfortabale vierzits cabriolet met een hardtop. Voor Ferrari was het een volkomen nieuwe markt. Eindelijk hadden de Italianen een antwoord op auto’s als de Porsche 911 Turbo Cabrio, Mercedes SL63 AMG en consorten.

California

Ondanks dat de California een instapper was van Ferrari, had je niet het idee in een instapper te rijden. Al helemaal niet na de facelift, waarvan de California enorm opknapte. Zowel qua uiterlijk als techniek. Wat dat betreft fronsten we onze wenkbrauwen bij het aanzien van de Vilner California T.

Vilner California T

Want het is een opmerkelijke move. Dat je een Ferrari gaat aanpassen is al vreemd. De Italianen doen hun uiterste best om een uitstekende straatauto te bouwen en dan ga je er zelfs mee aan de haal. De Vilner California T is nog vreemder, want die laten het uiterlijk en de techniek grotendeels voor wat het is. Ze pakken alleen het interieur aan.

Alleraardigst

De Ferrari California T heeft af-fabriek een alleraardigst interieur. Het is absoluut geen reden om de auto te laten staan. De plastics zijn net onder het niveau van de Duitse concurrenten, maar de leerkwaliteit staat een paar tredes hoger. En drie keer raden wat er bij de Vilner California T veranderd is.

Atanas Vilner

Inderdaad, alle bekledingen. Volgens Atanas Vilner, de Bulgaarse eigenaar van het bedrijf, is het gebruikte leer van een nog hogere kwaliteit. Dat niet alleen, er ook gebruik gemaakt van alcantara. De Vilner California T heeft daarbij véél meer leer dan de standaard-versie. Bijna elk element in de auto is voorzien van leer of alcantara.

Matchend

Er is gekozen voor zwart leer met rode details en witte stiksels. De middentunnel is ook helemaal opnieuw bekleed. Om het thema af te maken krijg je een matchende tassenset en zijn de wielen ook voorzien van rode details. Het geheel toont nog niet eens zo heel erg onaardig. Maar of de Vilner California T een vooruitgang is, laten we graag aan jullie over.

Prijzen zijn helaas nog niet bekend.