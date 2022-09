Saga rondom Colton Herta gaat nu verder bij Alpine

En opeens is Alpine betrokken bij de saga rondom Colton Herta in de F1. Want, wie ook anders?

We hebben vandaag natuurlijk nog een race te verrijden, maar op de achtergrond speelt er ook altijd van alles in de F1. Een van de verhaallijnen van nu is of Colton Herta een superlicentie gaat krijgen. De jonge Amerikaanse twintiger staat serieus in de belangstelling van Red Bull. Sterker nog, Helmut Marko heeft al aangegeven dat áls Herta een superlicentie krijgt, hij volgend jaar in een Alpha Tauri zit.

Die superlicentie is echter wel een dingetje. Herta heeft 32 punten verzameld die kunnen tellen om een licentie te krijgen. Je moet er echter 40 hebben. In theorie zou Herta nog een paar vrije trainingen kunnen doen om extra puntjes te sprokkelen. Maar er zijn te weinig races over om voor het eind van het seizoen op die manier nog aan de 40 te komen. Er is daarom een verzoek gedaan bij de FIA om een uitzondering te maken voor Herta, die als meervoudig IndyCar racewinnaar, toch niet als totale koekenbakker te kwalificeren valt.

Er zijn voor- en tegenstanders voor deze uitzondering, met argumenten die we al eens besproken hebben. Dit weekend zou het oordeel moeten volgen, doch tot op heden is er geen kogel door de kerk. Wel is duidelijk dat Red Bull ondertussen doorgaat met het klaarstomen van Herta voor de koningsklasse. En daarbij komt nu apart genoeg…Alpine bij om de hoek kijken.

Herta zou nou namelijk een F1 test gaan afleggen in Hongarije. Maar dat doet hij dan niet bij Red Bull of Alpha Tauri, maar bij het team dat recentelijk Piastri en Alonso verloor. Hoe dan? Wel, wellicht is het logischer dan gedacht. Als Red Bull Tsunoda ook wil behouden, kan er alleen een plekje vrijkomen als Gasly het team verlaat. Officieel is Gasly nog altijd gewoon bevestigd als rijder voor Alpha Tauri volgend jaar. Het is echter inmiddels een publiek geheim dat er wat op handen is tussen Gasly en Alpine. Deze constructie met Herta, lijkt daar het volgende duidelijke teken van te zijn.

Bij het Oostenrijke Laola1, legt Marko uit:

Hij kreeg een derde van het aantal punten, omdat er tijdens één race niet genoeg deelnemers aan de start verschenen. De coureur bepaalt echter niet hoeveel andere coureurs er gaan starten. Een superlicentie zou dan ook gewoon mogelijk moeten zijn, zonder de bestaande regels te buigen. Maar het is de bedoeling dat Herta nu een Formule 1 test zal doen met een Alpine in Boedapest. Er is gezegd dat de beslissing dit weekend zou vallen, maar tot nu toe hebben we nog niets gehoord. Helmut Marko, is wel bereid hier en daar een regeltje te buigen

Enfin, wellicht weten we vanavond of morgen meer over ‘de poppetjes’ voor de grid van volgend jaar…Waarvan akte.