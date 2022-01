Ook Alpine stapt over naar de verkeerde kant

Ook Alpine stapt over op, eh, een bijzondere kant. Tsja, ze zullen wel moeten.

Van alle autofabrikanten van tegenwoordig is Alpine het meest authentiek, samen met enkele Britse merken als Morgan en Lotus. Alpine maakt slechts één model: de A110.

Dat is een compacte sportwagen met een relatief kleine docht potige viercilinder motor. Dankzij het lage gewicht is het echter een zeer snelle auto. Nu kun je elke auto sneller maken door ‘m meer vermogen te geven. Het lage gewicht van de Alpine A110 zorgt ervoor dat alles aan het autorijden leuker en beter gaat: bochten insturen, uitaccelereren, aanremmen. Elk aspect van autorijden wordt leuker.

Ook Alpine stapt over naar The Dark Side

Ondanks dat de A110 in zijn segment nog niet eens slecht doet, kan Alpine niet teren op één nichemodel. Dus wat denk je dat erbij komt? Een geheel elektrische crossover. Ai, ook Alpine stapt over naar de duistere kant van het automobile spectrum! Nu was dat al min of meer bekend, maar er zijn meer details bekend. De GT X-Over (X spreek je uit als cross, de rode broeken hebben hun werk gedaan) zal over drie jaar in productie gaan.

Ook bijzonder is dat de auto gefabriceerd gaat worden in Dieppe, Frankrijk. Dat is een relatief kleine fabriek die zich richt op kleinserie-modellen en raceauto’s. Ook is bekend dat de Alpine GT X-Over op het CMF-EV-platform zal komen te staan. Dat is ook het platform waar bijvoorbeeld de nieuwe elektrische Megané op staat. Op dit moment zijn ze bezig met het aanpassen van de locatie voor het nieuwe platform.

Nieuwe naam fabriek

Over de locatie gesproken, de naam daarvan is ook gewijzigd. Dat was tot voor kort Alpine Dieppe, maar dat is te makkelijk. De fabriek heet nu namelijk Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé. Jean Rédélé is de oprichter van Alpine. Check in dit artikel de historie van Alpine.

Nu kunnen we wel heel dramatisch doen over het feit dat Alpine een elektrische crossover gaat bouwen. Het is natuurlijk een auto die haaks staat op waar Alpine voor staat. Alsof ze bij Christine Le Duc nu ineens matchende regenpakken en nylon heuptasjes gaan verkopen. Aan de andere kant, als er één fabrikant is die van dit concept iets leuks kan maken, dan is het Alpine wel. En als het betekent dat ze sportwagens kunnen blijven bouwen dankzij de succesvolle crossovers, dan is het toch een win-win situatie?