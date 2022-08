Alonso gaat achter de Alpines aan rijden

Als je van SC Heerenveen naar Top Oss gaat, moet je concessies doen. Daarom zal Alonso achter de Alpines aan rijden en niet andersom, aldus een echte kenner.

Het is toch best een gewaagde move geweest van Fernando Alonso. Aanvankelijk wilde hij gewoon bij Alpine blijven. Dat team presteert dit jaar prima en met de fabriekssteun van Renault is er een hoop mogelijk. Toch stapt Alonso volgend jaar over naar Aston Martin. Daar kan hij voor twee jaar bij tekenen, bij Alpine zou één jaar het maximum zijn.

Dat vertrek van Alonso zorgde voor een hoop commotie met Oscar Piastri die zijn voormalig broodheer flink in de kou zette door niet bij Alpine te gaan rijden, maar dat is een ander onderwerp. We hebben het nu even over Fernando Alonso. Deze man draait al heel erg lang mee in de F1. Toen de Spanjaard zijn debuut maakte bij Minardi in 2001, reed Jos Verstappen nog in de Arrows-Asiatech!

Zeg nou zelf, dit is best een mooi man toch?

Alonso achter de Alpines aan hobbelen

Dus dat Alonso nog uit is op een tweejarig contract, is op zijn minst ambitieus te noemen. Toegegeven, Alonso s net de Zlatan van de F1. De leeftijd is bij Alonso niet aan te zien. Maar is Aston Martin wel de beste keuze? Dat laat Olav Szafnauer weten aan Autosport:

Dit team [Alpine, red] presteert op een veel hoger niveau. Het is natuurlijk lastig om de toekomst te voorspellen, maar in de nabije toekomst zullen we [Alpine, red] op een hoger niveau presteren, zo niet nóg beter. Otmar Szafnauer, vindt zijn huidige team beter dan zijn vorige team.

Ai! Dat is wel een beetje zoutig. Otmar denkt dus dat Alonso achter de Alpines gaat hobbelen de komende twee jaar. Natuurlijk zit er een beetje wrok. Szafnauer en Alonso waren in onderhandeling voor een nieuw contract, dus logisch dat Szafnauer er zo in staat. Maar hij heeft wel een punt:

Ik ken beide teams heel erg goed. Ik heb 12 jaar van mijn leven aan dat andere team gespendeerd. Ik ken het team [Aston Martin, red] beter dan de mensen die daar nu werken. Ze hebben sommige topmedewerkers aangetrokken, waarbij ik nog geholpen met de werving. Denk aan Dan Fellows en Eric Blandin van Mercedes. Ik weet wat ze proberen te doen. Otmar Szafnauer, lacht een beetje in zijn vuistje.

Alpine heeft overigens een bijzonder doel. Volgens Szafnauer zijn ze bezig met een project genaamd ‘Mountain Climber’. Dat is een enorm project wat het mogelijk moet maken dat Alpina binnen 100 races races gaat winnen. Nu won er een Alpine tijdens de GP van Hongarije 2021, maar het team uit Enstone moet tegen die tijd op structurele basis meedoen om de winst.

Wat denk jij? Is het een verstandige move geweest van Fernando Alonso? Of wordt hij zo de nieuwe Vettel die kleurloos achteraan mee mag rijden? Laat het weten, in de comments!