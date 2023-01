Sainz doet Verstappen na, maar dan beter [+video]

Wie had dat gedacht? Sainz doet Verstappen na, maar dan veel beter.

Tja, als Formule 1-coureur moe je toch iets doen om de tijd te doden? Van november 2022 tot en met maart 2023 zijn het voornamelijk de ontwerpers, technici en monteurs die aan de slag moeten. De coureurs en cateringservice hoeven pas over een paar maanden op te komen draven.

We zagen al dat Max Verstappen zijn tijd gebruikt voor het Red Line Raceteam, alwaar de organisator kampt met verbindingsprobleem. Iets later werd de tweevoudig wereldkampioen gespot bij een Ferrari-dealer. Hij nam daar met een aan zekerheid grenzende vorm van waarschijnlijkheid een Ferrari SF-90 Stradale Fiorano in ontvangst.

Sainz doet Verstappen na

Na blijkt dat Sainz Verstappen na doet. Nee, niet zoals Connor Moore (afbeelding boven en hoofdfoto) dat extreem goed kan (zie header, dat is dus niet de echte Sainz!). Carlos Sainz doet Verstappen na door in deze week óók een Ferrari in ontvangst te nemen.

Dan denk je: is dat nu groot nieuws? Die coureurs rijden toch de mooiste auto’s? Nou, Carlos Sainz reed eigenlijk altijd dezelfde auto, een Volkswagen Golf. Nu was het niet een aftandse Golf III 1.9 SDI met trekhaak, maar een keurige Golf GTI van de zesde generatie. Daarmee maakte hij furore op onderstaand filmpje waarbij je ziet dat een Golf cooler is dan al die ander supercars:

Geen Golf meer

Na acht seizoenen Formule 1 (man wat gaat de tijd snel) is het dan eindelijk tijd voor de Spaanse coureur. Sainz doet Verstappen na in de zin dat hij ook een Ferrari op heeft gehaald. In dit geval een bijzonder fraaie Ferrari 812 Competizione.

Dat is een van de laatste Ferrari’s met enkel en alleen een atmosferische V12 onder de kap, net zoals de allerleerste Ferrari. Dat was de 125 S, met een 1.5 liter V12, goed voor 120 pk. De 812 Competizione heeft een 6.5 liter V12 met 830 pk. Check de video hieronder:

