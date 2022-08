Carlos Sainz opereert op niveau Max Verstappen, aldus Carlos Sainz

Ja, maar natuurlijk. Carlos Sainz ziet de WK-titel nog zitten. Ja, voor dit jaar!

Carlos Sainz stapte na twee succesvolle jaren bij McLaren eind 2020 over naar Ferrari. Vorig seizoen had hij een goed jaar voor de Scuderia. Hij finishte zelfs op punten voor teammaat Leclerc in de eindrangschikking. Hoewel Sainz dat meer deed op consistentie en niet zo zeer op snelheid, toch een knap resultaat.

Het zag er dan ook goed uit voor Carlos toen dit jaar de Ferrari ernstig snel bleek te zijn in de winter. Drie problemen hebben de hoop van Sainz op de titel echter een knak gegeven. Leclerc bleek nu de auto pijlsnel is, toch een stukje meer pure pace te hebben. Sainz maakte zelf een paar kostbare fouten. En tenslotte bleek niet alleen de F1-75 van Leclerc, maar ook die van Sainz, niet helemaal technisch bulletproof te zijn.

Sainz staat zodoende nu vijfde in het WK met 156 punten. Russell (158), Perez (173) en Leclerc (178) staan nog binnen schootsafstand van de Spanjaard. Maar Max Verstappen is met 258 gescoorde punten voor Sainz wel uit beeld, toch?

Sainz ziet WK-titel nog zitten

Nou, nee! Hij zal niet opgeven en door blijven strijden:

Als je ziet hoe consequent de top-2 teams bovenaan staan, zou het een makkelijk kampioenschap moeten zijn, waar er één steeds wint en één tweede eindigt. Maar zo is het niet. Er zijn veel puntenwisselingen, waardoor ik geloof dat alles mogelijk is. Het is een heel ander jaar dan alle voorgaande jaren. Het racen is beter en er gebeuren meer dingen in de race. Ik blijf erin geloven totdat het voorbij is. Carlos Sainz, channelt zijn innerlijke Rubens Barrichello

Verstappen

Nou lijkt het grootste probleem van Sainz te zijn dat Leclerc ietwat voor hem staat. Áls Ferrari nog wat wil, zal het alle ballen op de Monegask moeten spelen zou je zeggen. Doch het is ook Ferrari, dus je weet maar nooit. Bovendien heeft Sainz een puntje als hij zegt dat zijn achterstand in punten (in ieder geval op papier) eigenlijk volledig door fouten in de eerste races komt. Sterker nog, Sainz zelf denkt dat hij inmiddels op een vergelijkbaar niveau acteert als Leclerc en Verstappen:

Dit jaar stond ik door mijn seizoensstart meteen 50 punten achter. Het is moeilijk om jezelf als kampioenskandidaat te laten gelden, als je een dergelijke achterstand hebt. Maar als je goed kijkt naar de laatste paar races, presteer ik op een zeer vergelijkbaar niveau als de top jongens. Ik heb het gevoel dat ik er tussen sta. Het is gewoon die dure prijs die ik aan het begin van het seizoen heb betaald, die me dit jaar parten speelt. Carlos Sainz, rekent de zaken een beetje naar zichzelf toe

Begrijpelijk

Overigens is het natuurlijk logisch dat Sainz nog strijdbaar is. Je kunt simpelweg niet zeggen ‘hopelijk eindig ik op P4 vandaag’ als je voor een topteam rijdt. Daarnaast moet je als topsporter het vermogen hebben om jezelf wijs te maken dat het écht zo is. Dat lijkt bij Sainz het geval te zijn. Net als bij Perez dus, die ook nog ambities heeft de titel binnen te slepen. Waarvan akte.

