Mercedes C63 met V8 toch nieuw verkrijgbaar!

Goed nieuws, je kan de Mercedes C63 AMG met V8 gewoon nieuw bestellen!

Het is eigenlijk heel erg gek dat wij allemaal zitten te zeuren om de motor van de nieuwe C63 AMG. Heb je de specificaties gezien van die Mercedes? Je krijgt 640 pk tot je beschikking! Ze hebben de auto verlengd én verbreed. Dankzij vierwielaandrijving kun je ook daadwerkelijk wat met al dat vermogen. De nieuwe C63 zal enorm veel sneller zijn. En als kers in de appelmoes is het mogelijk om relatief zuinig te rijden. Sterker nog, je kan zelfs enkele kilometers uitstootvrij bewegen. Het is echt een wonder der techniek.

En toch, je kan al die wezenlijke punten in het achterhoofd houden. Als er een C63 half gas optrekt en dan met gas los lekker van zich blaft weet je het: zo’n V8 doet wel iets met je. Het geeft een compleet extra dimensie aan de Mercedes-Benz C-Klasse.

Mercedes C63 met V8

Het maakt niet uit, de nieuwe C-Klasse (W206) is er al een tijdje en de AMG-modellen zullen binnenkort (heel stilletjes) de showrooms inrollen. Tot een paar maanden geleden kon je nog wel de oude C-Klasse Coupé (C205) en Cabriolet (A205) bestellen als C63, maar ook die zijn in Nederland uit de configurator gehaald.

En toch krijgen we ineens het keiharde nieuws voorgeschoteld dat er een C63 AMG is mét V8! Ja, echt waar, een modelintroductie met een 4.0 V8 die 510 pk levert. Wat is er aan de hand? Welnu, dit is de Mercedes-Benz C63 AMG Final Edition. Je kan de Final Edition krijgen in Australië en hebt dan de keuze uit een coupé of cabriolet.

Het recept is simpel, voor een flinke bedrag heb je dan een speciale editie. In dit geval met Graphite Grey Magno-lak van Mercedes Manufaktur. Deze is dan voorzien van zwarte én gele stickers. Ook krijg je het uitgebreide carbonpakket en koolstofvezel remschijven. Als je kiest voor de coupé, krijg je standaard het Aerodynamica-pakket.

Gesmede Fuchs-velgen zijn ook standaard. Voor zijn ze 19 inch, achter 20 inch. Verder krijg je een hoop badges waarop staat ‘Final Edition’ om jou erop te attenderen dat je een van de laatste C-Klasses hebt met de M177-motor onder de kap.

Ook de E-Klasse

Naast de Mercedes C63 Final Edition is er ook een E63 Final Edition. Deze heeft een sterkere V8 met 612 pk onder de kap en vierwielaandrijving. Dit model is ook al voor Europa aangekondigd en niet een verrassing voor de trouwe lezer. Wat er met de E63 gaat gebeuren is voorlopig onduidelijk.

Volgens AutoCar krijgt ook de snelste Mercedes-Benz E-Klasse een viercilinder, maar er gaan ook geruchten dat er een V8-hybride-installatie in komt, net zoals de S63 E Perforamce en AMG GT63 E Performance ook hebben.

