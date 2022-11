Sainz: “Leclerc zit heel dicht in de buurt van Verstappen”

Volgens een man die het kan weten zit Leclerc qua niveau erg dicht in de buurt van Verstappen.

Max Verstappen is andermaal wereldkampioen, maar is hij ook de beste coureur op de F1 grid? Hoewel oranjebrillen massaal zullen zeggen ‘jazeker’, is het stiekem een vraag die eigenlijk niet te beantwoorden valt. We kunnen alleen maar speculeren en vergelijken aan de hand van al dan niet verslagen gedeelde teammaten. Zelfs in dat laatste geval kan het nog zijn dat de specifieke eigenschappen van de auto dat jaar de een of de ander beter pastte. Het is een van de dingen die F1 soms frustrerend maar ook wel mooi maakt.

Nu is het wel zo dat ‘echte kenners’ denken te weten wie er van de buitencategorie zijn/(waren). Lewis Hamilton, Max Verstappen en Charles Leclerc lijken net dat beetje extra snelheid te hebben ten opzichte van de rest. Ook Fernando Alonso is natuurlijk van de buitencategorie, maar de Spanjaard moet het niet zozeer hebben van zijn pure pees (hoewel die ook prima voor elkaar is) als wel van zijn sluwheid, inzicht en consistentie. ‘Nando en Lewis gaan echter richting het eind van hun carrières. Dus resteren Leclerc en Verstappen als de grootst geachte talenten voor de nabije toekomst.

Een man die kan weten wie er nu de beste is, heet Frits van Amersfoort. Hij had beide ooit onder zijn hoede bij Van Amersfoort Racing. Maar een andere man die een aardige inschatting kan maken, heet Carlos Sainz. De Spanjaard was in 2015 de teammaat van Max Verstappen en de afgelopen twee jaar kwam hij naast Leclerc uit bij Ferrari.

In een diepte interview bij de BBC, laat Sainz zijn licht schijnen over de kwestie. Hij lijkt de suggereren dat Verstappen DE BESTE is, maar dat Leclerc er heel dicht bij zit:

This year he has been driving at a level that is very close to Max or any other driver. And for me he’s in a way done a perfect season, apart from the two or three typical mistakes everyone does in a year, or the luck which maybe he has been lacking the same as me Carlos Sainz, kenner van de groten

Sainz pakte dit jaar zelf zijn eerste pole en eerste zege, maar wordt desalniettemin vrij dik verslagen door Leclerc. Vorig jaar haalde hij nog nipt meer punten dan de Monegask, maar nu de auto echt snel was dit jaar, bleek LEC toch meestal de snellere van de twee coureurs. Wel is Sainz, als je de kwalificatietijden bekijkt, een stuk dichterbij gekomen aan zijn jongere teammaat.

Tegen Verstappen pakte Sainz in 2015 zowaar een kleine zege in het kwalificatieduel tegen Verstappen (10-9). Enorm representatief was dat wellicht niet. Sainz had er al een paar jaar in single seaters opzitten, terwijl Verstappen nog zijwieltjes aan de auto had. Bovendien pakte VER (toen nog VES) dat jaar (veel) meer punten.