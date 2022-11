Vrouw Newey haalt uit jegens Britse media

De vrouw van Adrian Newey haalt mokerhard uit naar de Britse pers.

Red Bull Racing is de nieuwe grote kahuna in de Formule 1. En zoals altijd, vangen hoge bomen veel wind. Je zou zeggen dat het team uit Milton Keynes de Britse pers aan de zijde zou moeten kunnen vinden. Echter de afgelopen tijd leek niets minder waar. Team rode stier kwam onder vuur te liggen van onder andere Sky Sports F1. Dit leidde tot een dikke vette boycot van de Britse F1 zender. Red Bull was er een beetje klaar mee dat zij en Max niet voldoende recsept kregen.

Maar los van Ted Kravitz, zijn er ook andere journalisten die ‘het gedaan hebben’ binnen kamp Red Bull. Zo haalt Amanda Newey, de ex-vrouw van Adrian Newey, hard uit naar Matthew Syed. Deze journalist van The Times stelde ook nog maar eens dat Lewis Hamilton vorig jaar kampioen had moeten worden. En daarbij dat Christian Horner ‘misleidend’, ‘genadeloos’ en ‘een loser’ zou zijn. Ouch…

In een inmiddels weer verwijderde Tweet geeft Amanda het aerodynamische meesterbrein zijn vet. Zij stelt dat Syed het recht niet heeft te bagatelliseren wat het doet met Red Bull medewerkers en hun aanhang dat zij continu te maken hebben met dergelijke belaging vanuit de pers en andere kanalen:

Wat kwalificeert jou om over mij, mijn man of enig lid of familielid van Red Bull’s mentale toestand te oordelen? Als je een jaar lang misbruikt wordt en je werkt niet eens voor het team, dan put het je uit. De fans provoceren met giftige journalistiek draagt bij aan het probleem. Amanda Newey, voormalig vrouw van Adrian Newey

Waarvan akte…