“Verstappen kan deel salaris aan Red Bull geven”

De kaak suggereert dat Max Verstappen een deel van zijn salaris aan Red Bull terug kan geven.

Nog meer Red Bull Racing op je beeldscherm? Jawel, want uiteraard is de wereldkampioen bij de constructeurs heet en gebeurend momenteel. Het team is bezig aan een nieuwe succesfase, nadat het al grote successen beleefde met Sebastian Vettel aan het begin van vorig decennium. Maar dat gebeurde wel door iets teveel geld uit te geven. Dit is het team komen te staan op onder andere een boete van 7 miljoen Dollar.

Red Bull uithangbord David Coulthard suggereert nu dat onze held Max zijn broodheer tegemoet kan komen. Dit door simpelweg een klein deel van zijn gigantische salaris terug te storten. Het zou op die manier een soort bedankje kunnen zijn voor het breken van de regels om Max campeão te maken:

Natuurlijk, hij voelt mee met zijn team, ze incasseren een financiële klap. Max verdient een significant bedrag aan geld. Als hij zich er heel slecht door zou voelen, kan hij helpen door het team te financieren. David Coulthard, heeft meer kaak dan Jaws

Het is een aardige gedachte van ‘DC’, echter hoe realistisch en noodzakelijk het is, dat is dan weer een tweede. Max’ salaris rust niet op het budgetcap, maar als Max zijn team een paar miljoen geeft, dan kan het die niet (althans niet straffeloos) inzetten om de auto te ontwikkelen.

De gedachte dat Red Bull niet de financiering kan rondkrijgen om het maximale bedrag onder het budgetcap plus de boete te betalen, is natuurlijk nonsens. Alleen sponsor Oracle betaalt naar verluidt al bijna 140 miljoen Dollar per jaar. Bybit draagt daar nog eens 50 miljoen per jaar aan bij en dan zijn er nog verschillende andere sponsoren.

Max zal dus waarschijnlijk gewoon de milli’s verzamelen om te kunnen blijven stijgen in de Quote 500. Die top-50 moet uiteindelijk toch mogelijk zijn…