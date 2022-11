BMW geeft toe: “Design bewust controversieel voor verkopen”

BMW geeft het eindelijk toe: het design van moderne BMW’s is bewust controversieel om verkopen te realiseren.

Bij BMW trolleren ze al jaren iedereen de moeder met controversiële designs. Chris Bangle wordt vaak gezien als de vermaledijde aanjager van deze ontwikkeling. In zekere zin is dat ook zo, echter was het onze eigen Adrian van Hooydonk die het allemaal echt heeft overdreven.

Bangle krijgt vaak de schuld van wat er met de E65 7-Serie is gebeurd. Echter het was van Hooydonk die ‘m tekende, Bangle koos louter het ontwerp van hem uit. Volgens de overlevering uit een selectie van drie voorstellen. Zelf hielp Chris ironisch genoeg juist mee bij het tekenen van de E46. Tevens pende hij de E85 Z4.

Met auto’s als de iX en XM gaat BMW nu helemaal van het padje af. Ook de nieuwe 7-Serie is nogal gewöhnungsbedürftig. Althans wel volgens de puristen die de E46, E39 en E38 vereren. Wat is BMW denkende? Nou ja, wie beter dan dat te vragen dan de CEO van het merk, Oliver Zipse. De head honcho windt er tegenover Car Sales geen doekjes omheen:

Of course it’s a plan, otherwise we wouldn’t do it. If you want to change design, any step into the future that is perceived as new will be controversial automatically. There’s no such thing as a future oriented design without controversy. That’s the trick: to have controversy and the outcome is ‘I want to have it’ and ‘I like it’, and of course it’s a plan.

Zipse heeft maar weinig met dertien-in-een-dozijn opties:

We drove this morning through Palm Springs and if you looked at all the other cars, they all look alike. They’re aerodynamically streamlined, there are not ugly cars any more. They’re not great, but they’re not ugly cars. They look very much alike. If you want to have modern, future-oriented design, you will automatically get controversy and of course we want that. That doesn’t mean people won’t buy it and of course we want to start a discussion about ‘what are they doing here? In the early design if you do not have controversy, that’s the mistake you make. Out of the controversy you get engagement. You get people thinking about it and thinking about alternatives

Oliver Zipse, houdt wel van controverse