Sainz over Verstappen: "We waren nog jong" - Autoblog.nl

We waren 17 of 20, als we kwamen, in en uit, schade achterlaten. Mensen haten,

konden ons vrij weinig maken.

Er is veel geschreven over het debuutseizoen van Carlos Sainz en Max Verstappen in de Formule 1. Twee rookies, zonen van racevaders, die debuteren bij hetzelfde team. Dat kon alleen maar een grote strijd worden. Beiden wilden natuurlijk laten zien wie er nou echt de beste skills had en daarmee de grote toekomst in de sport verdiende. Of wie er überhaupt een toekomst in de sport had.

Uiteindelijk had de druk misschien niet zo hoog hoeven te zijn. Volgend jaar rijden zowel Sainz als Verstappen voor wat op papier nog steeds topteams zijn. Gezien de situatie bij Red Bull zullen ze zich daar zelfs nog wel eens achter de oren krabben dat ze Sainz ‘hebben laten gaan’. De Spanjaard komt via Renault en McLaren volgend jaar bij Ferrari terecht.

De keerzijde is dat ze in Italië natuurlijk ook opeens bovengemiddeld geïnteresseerd zijn in Sainz. Want ja, hoe gaat dat dan vanaf volgend jaar in de samenwerking met Leclerc, die naast Max geldt als het grootste talent op de grid? Wordt het bij de Scuderia dan weer ouderwets elkaar de tent uitvechten? Volgens Sainz valt het wel mee, zo beweert hij bij Gazzetta dello Sport:

Ik heb eigenlijk altijd een goede relatie gehad met mijn teamgenoten, ook met Verstappen. Dat leek voor de buitenwereld misschien niet altijd zo, maar ik had echt een goede verhouding met Max bij Toro Rosso. Je moet alleen niet vergeten dat we in die tijd twee debutanten waren die de strijd met elkaar aangingen, terwijl we op dat moment ook beiden nog veel moesten leren. Carlos Sainz, is inmiddels ouder en wijzer

Sainz hint hiermee ook naar het feit dat hij inmiddels veel meer gearriveerd is als F1 coureur. Tevens wijst hij op zijn goede relatie met teamgenoot Norris over de afgelopen seizoenen:

Ik heb een heel goede relatie met Norris. We hebben ons prima vermaakt de afgelopen jaren, maar ook veel gevechten met elkaar op de baan uitgevochten. Ik laat dan ook mooie herinneringen achter bij McLaren. Toch zal ik niet zeggen dat ik alles en iedereen extreem zal missen, want ik moet weer vooruitkijken. Er is simpelweg geen tijd om achterom te blijven kijken. Carlos Sainz, kijkt liever niet in de achteruitkijkspiegel

Waarvan akte. Denk jij dat Sainz het vuur na aan de schenen van Leclerc kan leggen? Laat het weten, in de comments!