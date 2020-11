Toyota deelt ontiegelijke sneer uit aan Tesla - Autoblog.nl

Tesla heeft Toyota bijgehaald en vervolgens ingehaald als meest waardevolle autofabrikant ter wereld. Maar Akio Toyoda is bepaald niet onder de indruk.

Voor velen is 2020 niet het beste jaar ooit, maar gelukkig was dit jaar niet voor iedereen knaak. Voor Tesla bijvoorbeeld is het een jaar geworden om nooit te vergeten. Terwijl het merk vorig jaar zomer volgens de Muskias himself nog op de rand van de afgrond bungelde, is de aandelenkoers van het merk dit jaar als een raket omhoog geschoten.

Of nou ja, inmiddels is elk stukje opgedeeld in vijf kleinere stukjes waardoor het op het eerste gezicht niet zo spectaculair meer lijkt. Maar qua marktkapitalisatie is Tesla nu veruit de hoogst gewaardeerde autofabrikant ter wereld. Toyota, dat voorheen deze positie innam, is volgens beleggers momenteel maar grofweg de helft waard van Tesla.

Toyota’s honcho Akio Toyoda, vindt deze cijfertjes echter maar een fugazi die niet echt is. De kleinzoon van de oprichter van het merk, die sinds 2009 de functie van CEO vervult, pakt zijn verbale Katana erbij en hakt Tesla compleet aan mootjes. Automotive News Europe tekent op:

Tesla says that their recipe will be the standard in the future, but what Toyota has is a real kitchen and a real chef. We are losing when it comes to the share price, but when it comes to products, we have a full menu that will be chosen by customers. They aren’t really making something that’s real, people are just buying the recipe. We have the kitchen and chef, and we make real food.

Akio Toyoda, heeft de lunch overgeslagen