Groene BMW M3 opteert voor Heras bekwerk - Autoblog.nl

Deze BMW M3 breedsmoelkikker achtte de tijd rijp voor wat orthodontische assistentie en kopte een hek. Oef…nostalgie.

Kids are cruel. En ze zijn ook vaak creatief. Zo was je op de middelbare school natuurlijk het haasje als je net als ondergetekende wat extra metaal in je grille had. Gelukkig bleef het voor ondergetekende bij een plaatjesbeugel en later draadjes achter de tanden. Valt niet zo op als je je stralende lach niet laat zien.

De onfortuinlijken die doorspeelden voor de onvervalste ‘buitenboordmotor’, waren slechter af. Ik weet niet of het in heel Nederland geldt, maar in het gezellige Zuid-Oost Brabant doet Heras Hekwerk ongeveer alle hekken van erven, bouwplaatsen et cetera. Dat werd dus snel verbasterd naar Heras Bekwerk. Gemeen met een klein vleugje geinponem.

Gelukkig biedt een groene BMW M3 me vandaag de kans de trauma’s uit de kindertijd van me af te schrijven. Deze fraaie F80 met een Individual kleurtje en het Competition Pack heeft zich namelijk ook een flinke beugel aangemeten. De dikke BMW reed vanmiddag aan de Elsenpasweg in ‘s-Heerenberg een meterslang hekwerk uit de grond van een transportbedrijf. De gevolgen zijn niet fraai te noemen, hoewel sommigen de neus nog steeds mooier zullen vinden dan het smoelwerk van de nieuwe M3.

Hoe het allemaal precies gebeurd is weten we niet. Misschien net even wat onoplettendheid, of gewoon de good old cocktail van brute power in combinatie met RWD en koud asfalt. Hoe dan ook kon de bestuurder gelukkig ongedeerd uitstappen. Voor de bijzondere M3 op Duits kenteken liep het naar verluidt minder goed af. Die zou total loss zijn en is inmiddels weggehaald door een berger.

Had of heb jij ook een beugel? Of was je vroeger gemeen tegen mensen met een beugel en ben je op zoek naar vergeving? Laat het weten, in de comments!

Image-Credit: Roland Heitink van Persbureau Heitink