SBS6 stopt na twintig jaar met Wegmisbruikers - Autoblog.nl

Een nieuw seizoen werd uitgesteld door corona, maar nu heeft het moederbedrijf van SBS6 besloten te stoppen met Wegmisbruikers.

Je ergeren aan het slechte rijgedrag van anderen; voor veel mensen blijft het een guilty pleasure. Het is lastig om uit te leggen waarom, maar programma’s als Wegmisbruikers zijn heerlijk om gefrustreerd naar te kijken. Jammer genoeg heeft Talpa Network vandaag echter bekend gemaakt dat we geen nieuwe afleveringen van Wegmisbruikers meer zullen zien.

Talpa noemt het een ‘wijziging in de programmatische koers’, wat dat ook mag betekenen. Feit is dat we na twintig jaar afscheid moeten nemen van Wegmisbruikers. In het programma volgde presentator André van der Toorn met ex-landelijk verkeersofficier Koos Spee de Nederlandse verkeerspolitie. Eerder dit jaar was het 25ste seizoen op de buis te zien. Er waren plannen voor een 26ste, maar Spee gaf in oktober via Twitter aan dat vanwege corona de cameraploegen niet mee konden rijden met de politie.

Voorlopig niet Joeri, de cameraploegen kunnen niet meerijden met de politie ivm Covid-19, dus geen nieuwe opnamen helaas! https://t.co/Kbh3o9wPH3 — KoosSpee (@KooSpee) October 27, 2020

Nu Talpa met Wegmisbruikers stopt, komt er ook een einde aan de samenwerking tussen SBS6 en Van der Toorn. Volgens De Telegraaf vindt hij het jammer dat de samenwerking stopt, maar kijkt hij met ‘groot plezier’ terug op de afgelopen twee decennia. “Ik heb een fantastische tijd gehad bij SBS6. Er is me altijd veel ruimte gegeven om mijn creativiteit in te zetten in een brede range programma’s”, aldus de 58-jarige Van der Toorn.

Van der Toorn presenteerde ook de SBS6-programma’s Verboden in te Rijden en De Gevaarlijkste Wegen van Nederland. Het is onduidelijk wat de presentator nu gaat doen en of Wegmisbruikers naar een ander kanaal zou kunnen gaan.