Baas oldtimerclub: elektrische oldtimers zijn vreselijk - Autoblog.nl

Elektrische oldtimers lijken dé perfecte manier om nog te kunnen genieten van een klassieker, maar de baas van FEHAC noemt ze vreselijk.

In een wereld waarin steeds meer wordt gelet op uitstoot, staan de belangen van de klassiekerliefhebbers niet per se voorop. Milieuzones, E10-brandstof, Wallonië, allemaal zaken die nadelig uitpakken voor oldtimers. Om al die problemen te ontwijken, is er echter wel één oplossing die aan terrein lijkt te winnen. Je lepelt die milieuvervuilende benzine- of dieselmotor uit je klassieker en plaatst er een elektrische motor en een accupakket voor terug.

Klinkt misschien als een goed idee, maar deze kan niet op goedkeuring rekenen van Stefan Hulman. Hij is sinds dit jaar voorzitter van de oldtimerfederatie FEHAC. Tegen de BNR Nationale Autoshow zei hij vrijdag dat elektrische oldtimers ‘vreselijk’ zijn.

Wanneer je een klassieker elektrificeert, ben je feitelijk de culturele waarde van de auto weg aan het gooien. De motor is de helft van de waarde van de klassieker. Als iemand het mooi vindt om een oldtimer te elektrificeren, dan moet hij of zij dat vooral doen, maar ik vind het vreselijk. Stefan Hulman, voorzitter FEHAC

Tachtig elektrische oldtimers

Gelukkig voor Hulman zijn er op dit moment niet heel erg veel geëlektrificeerde klassiekers in Nederland. Hij denkt dat het er een stuk of tachtig zijn. Een miniem aandeel dus van de ruim 350.000 auto’s van dertig jaar of ouder. Overigens benadrukt Hulman dat hij niet tegen maatregelen is die klimaatverandering moeten tegengaan. De FEHAC neemt klimaatverandering volgens de voorzitter serieus. Hij denkt alleen dat ‘symboolpolitiek’ als milieuzones niet werken. Hij ziet liever dat er bijdragen zijn die ‘het cultureel erfgoed van Nederland’ respecteren. Zo pleit hij voor het gebruik van alternatieve brandstoffen als biobrandstof en e-fuels om klimaatverandering tegen te gaan.

