'Volkswagen maakt volgend jaar snellere ID.4 GTX' - Autoblog.nl

Geruchten over een snel ID-model met GTX-badge zijn er al langer, volgens nieuwe geruchten wordt de ID.4 volgend jaar het eerste model.

Met 204 pk en 310 Nm is de Volkswagen ID.4 niet per se traag, maar we zijn de laatste jaren wel een beetje verwend als het om snelle elektrische auto’s gaat. Het lijkt erop dat Volkswagen dat volgend jaar goed wil maken. Volgens Automotive News Europe krijgen we volgend jaar namelijk de Volkswagen ID.4 GTX, de GTI-uitvoering van de elektrische crossover.

Over zo’n GTX-model hebben we al eerder geruchten gehoord. Zo weten we dat de ID.3 géén GTX-model krijgt. Maar een snellere ID.4? De anonieme bronnen van Automotive News Europe zeggen dat die eraan komt en geven daarbij aardig concrete informatie. Zo krijgt de ID.4 GTX op de vooras een extra motor die 102 pk levert. Samen met de motor op de achteras, krijg je dus 306 pk. En vierwielaandrijving, ook een leuk extraatje.

Daarmee moet de GTX binnen 6,2 seconden de 100 km/u kunnen aantikken. Aanzienlijk sneller dan eerst, dus. Deze extra kracht en motor heeft wel een nadeel. De GTX krijgt namelijk dezelfde 77 kWh-accu als de ID.4 Pro Performance, maar door het toegenomen gewicht wordt de actieradius geschat op 470 WLTP-kilometers, in plaats van 520 kilometer.

De wijzigingen zullen overigens niet alleen technisch van aard zijn. Volkswagen wil de ID.4 GTX een ‘dynamischer’ uiterlijk geven. Dit uiterlijk zou ‘avontuurlijke’ mensen aan moeten spreken, stellen de ANE-bronnen. De site schrijft niet wanneer Volkswagen de ID.4 GTX wil onthullen.