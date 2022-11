“Scheiding Mattia Binotto en Ferrari officieel”

De teambaas van Ferrari, Mattia Binotto, is ex-teambaas. Dat lijkt een Italiaanse krant zeker te weten.

Weet je nog, de eerste paar races van de Formule 1 in 2022? Beide Red Bulls vielen uit, Mercedes bleek lang niet zo snel als in 2021 en dus was het lachende derde Ferrari waar het seizoen startte met vuurwerk. Als dat toonaangevend zou worden voor het seizoen, wordt het een ongekend seizoen. Met in de hoofdrol natuurlijk Charles Leclerc en Carlos Sainz die wel Ferrari wellicht opnieuw op de kaart kunnen zetten.

Ferrari-strategie

Het bleek van korte duur. We moeten erbij vermelden: Charles Leclerc en Ferrari hebben voor het WDC en WCC plek twee gepakt, maar moesten met een erg grote marge toegeven aan Red Bull. Dat terwijl de Ferrari’s qua snelheid echt wel op, of soms zelfs boven het niveau van Red Bull zaten. F1 is een marathon en geen sprint en dankzij uitvalbeurten en rare strategische keuzes heeft Ferrari een hoop makkelijke winsten weggegooid. Eén iemand leidt dan wel coördineert de hele boel en die zit dan ook vrij makkelijk in de hoek waar de klappen vallen.

Mattia Binotto

Dat is natuurlijk teambaas Mattia Binotto. Die moest in 2019 de uitkomst zijn voor Ferrari nadat het team maar lastig een vuist kon maken tegen Mercedes met voorganger Maurizio Arrivabene. Helaas bleek het met Binotto ook niet allemaal rozengeur en maneschijn. Officieel loopt er nog een contract tussen Binotto en Ferrari, maar de Italiaanse krant Corriere Della Sera meldt dat dit contract vroegtijdig ontbonden wordt. Sterker nog: volgens Corriere staat hij al op straat en wordt zijn ontslag dit weekend nog officieel.

Ontslag

Het is trouwens volgens hen Mattia Binotto zelf die ontslag heeft genomen bij Ferrari, maar uiteraard is dat vaak semantisch (je wordt ontslagen of je biedt zelf je ontslag aan en die laatste optie klinkt vaak beter voor je waardigheid). De Binotto-Ferrari saga eindigt dankzij ‘langdurig wantrouwen van grote baas John Elkann na alle tegenvallende resultaten”. Hij en Binotto hebben geen goede relatie op het moment, zo schijnt het.

Opvolger?

Zonder Mattia Binotto bij Ferrari is de hamvraag natuurlijk: wie dan wel? Dat is ook nog niet officieel, maar de gedoodverfde kandidaat is volgens meerdere bronnen Frédéric Vasseur. Die kun je kennen als de teambaas van Alfa Romeo (officieel Sauber). Net als bij de stoelendans in de bestuurders-line-up kan Vasseur zo doorstromen naar Ferrari, aangezien Sauber ook al met Ferrari samenwerkt om motoren te krijgen. Dan moet er weer iemand gevonden worden om Alfa Romeo/Sauber te leiden, enzovoort.

Het einde van Mattia Binotto bij Ferrari ligt dus op de loer. Wanneer dit officieel is, komen we daar natuurlijk even op terug.