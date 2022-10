Binotto niet eens met tijdstraf Leclerc!

De teambaas van Ferrari, Mattia Binotto is het niet eens met de FIA.

De Grand Prix van Japan 2022 was een vreemde. Waar Abu Dhbai 2021 extreem spannend was, was er ditmaal nauwelijks spanning en sensatie. Dat kwam vooral omdat niemand door leek te hebben dat de race afgelopen was en hoe het zat met de punten. Als Pérez wist dat Leclerc inhalen Verstappen zou helpen had hij het wellicht eerder gedaan (of geprobeerd).

Binotto teleurgesteld

Dus we keken naar een strijd waarvan we niet wisten waar het nu om ging. Vandaar dat Johnny Herbert ook verrast was. Dat was mogelijk vanwege de tijdsstraf voor Charles Leclerc. Charles verremde zich in de chicane (Casio Triangle) en sneed een stukje af. Binnen een paar minuten had de FIA al een passende straf.

Ferrari teambaas Mattia Binotto denkt er het zijne van:

Ik ben verrast en zeer teleurgesteld. Zeven dagen geleden in Singapore, hadden ze veel ronden nodig en moesten we zelfs wachten tot na de race. Nu was de beslissing in enkele seconden gemaakt. Ik ben verrast in het verschil qua gedrag en houding tussen hoe het ging en Singapore en nu hier. Mattia Binotto, is boos op de FIA

Terecht of niet?

In principe heeft hij wel een punt. Ook is er normaal een situatie van hoor en wederhoor, maar nu niet. Dan worden de coureurs gesommeerd om naar de wedstrijdleiding te gaan om hun kant van het verhaal uit te leggen. Daar was nu geen sprake van. Maar vindt Binotto de straf dan terecht?

Was de beslissing voor een 5 seconde penalty terecht? Naar onze mening heeft Leclerc geen voordeel gehad. Hij lag voor, hij bleef voor en de afstand bleef gelijk. Mattia Binott, vindt het niet terecht.

Volgens de FIA heeft Leclerc met zijn actie wel degelijk voordeel gehad. Dan is het nog de vraag of Ferrari roet gaat eten in het feestje van Ferrari. Daar hebben we een antwoord op voor je: dat zal namelijk níet gaan gebeuren. Bij Ferrari accepteren ze de situatie, maar stellen ze wel hun vraagtekens bij de handelswijze van de FIA.

Imagecredit: de altijd hilarische Connor Moore, via YouTube.

Via: Autosport