Ferrari teambaas Binotto: FIA maakt er een potje van

Stuiterende Formule 1 bolides blijven de gemoederen bezig houden. De FIA vaardigde een nieuwe technische richtlijn uit voor de Grand Prix van Canada, maar volgens Mattia Binotto kan dat allemaal zo maar niet. De FIA maakt er een potje van.

Porpoising, het gaat er al weken over. Nadat we Lewis Hamilton kreupel en wel uit zijn auto zagen klimmen in Bakoe moest er wat gebeuren. De druk op de FIA was groot en dus kwamen ze in Montreal met een nieuwe technische richtlijn. Kort gezegd: je zet je auto maar wat hoger.

Extra vloersteun

Maar er stond nog iets in de richtlijn. Nikolas Tombazis suggereerde namens de FIA dat het ook mogelijk is om een extra steun op de auto toe te voegen om de vloer zo te versterken. Mercedes reed daar op vrijdag in de vrije training ook mee rond. Mercedes verwijderde de steun voor de rest van het weekeinde omdat andere teams aangaven hier protest tegen te gaan aantekenen.

Dat risico durfde het team van Toto Wolff niet te nemen, de technische richtlijn van Tombazis was slechts adviserend van aard en dus kon de auto nog altijd na zo’n protest illegaal verklaard worden. De huidige technische voorschriften staan vooralsnog slechts 1 vloersteun toe.

Ferrari is het er niet mee eens

Ferrari teambaas Mattia Binotto was dan ook duidelijk tegenover Autosport.com. De FIA heeft niet de juiste procedures gevolgd bij het uitvaardigen van de technische richtlijn voor de Formule 1. Door de suggestie te wekken dat een tweede vloersteun ook mag verander je de technische voorschriften. Daar is een technische richtlijn niet voor bedoeld.

Dat klinkt een beetje technisch, maar is wel begrijpelijk. De regels zijn natuurlijk vooraf vastgesteld en het ene team heeft dat beter vertaald naar zijn auto dan de ander. Het ene team heeft er veel meer last van dan het andere. Dus vindt Binotto dat je niet zomaar vanuit de FIA kunt roepen dat een extra vloersteun ook wel mag. Voor het wijzigen van het reglement is een procedure die gevolgd moet worden, zelfs als het om de gezondheid en veiligheid van de coureurs gaat.

Foutje, bedankt

Overigens denkt Binotto dat de mogelijkheid van de tweede steun meer per ongeluk genoemd is. Uiteindelijk reed er ook geen enkel team mee. Eind deze maand is er een bijeenkomst van de World Motor Sport Council en daar zou het in theorie wel geregeld kunnen worden.

De chef van Ferrari wil ook nog wel even kwijt dat in Canada het stuiteren bij veel teams al veel minder was. Het wat hoger zetten van de auto’s werkt dus gewoon. Natuurlijk is het ook baangerelateerd. De technische kwestie moet volgens Binotto worden besproken en hoe dat gaat en wat de oplossing wordt is voor hem nog een open vraag.