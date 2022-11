Autoblog Garage: de Chrysler Crossfire staat op Marktplaats!

De Chrysler Crossfire staat op Marktplaats en dat betekent dat deze de Autoblog Garage helaas gaat verlaten. Een korte terugblik.

Ik schreef het al bij de introductie van de Chrysler Crossfire: je eerste auto is altijd een bijzondere auto. In mijn geval is het ook daadwerkelijk een bijzondere auto. Want zo mag je een Chrysler Crossfire toch wel noemen, ook al is het een ‘hate it or love it’-auto.

Ik kocht de Crossfire in maart 2021 en heb er nu – 22 maanden later – zo’n 40.000 km mee afgelegd. Ik ben nog steeds fan, maar toch begon ik een tijdje geleden met de gedachte te spelen om wat anders te kopen. Er zijn namelijk nog meer leuke auto’s op de wereld…

Opvolger

Eerst ga je gewoon voor de grap eens kijken wat je eventueel zou kunnen kopen als opvolger. Voor je het weet heb je uren doorgebracht op Marktplaats, Autoscout en Mobile. Ongemerkt ga je toch serieuzer kijken. En bij mij werkt het zo: als ik eenmaal serieus ga zoeken naar een auto is er op een gegeven moment geen weg meer terug.

Laat ik allereerst even toelichten waarom überhaupt de gedachte in me opkwam om een andere auto te zoeken. Daar was een concrete aanleiding voor: ik begon toch behoefte te krijgen aan een automaat. Ik had weliswaar heel bewust een handgeschakelde Crossfire gekocht, maar in het woon-werkverkeer heeft een automaat toch ook zijn voordelen.

Ik kocht de Chrysler in de coronaperiode toen het lekker rustig was op de weg, maar inmiddels is het weer ouderwets filerijden. Ik rij dus een paar keer per week stapvoets over de Ring van Rotterdam met mijn puristische Crossfire. Dat was voor mij aanleiding om te kijken naar een daily driver met automaat.

Dat is het rationele verhaal. Daarnaast is het gewoon heel leuk om een nieuwe auto te kopen, zeker als het geen verstandige auto hoeft te zijn. Ook was ik niet ontevreden met mijn auto, soms gaat het gewoon kriebelen.

Ik heb inmiddels een opvolger gevonden voor mijn Crossfire, maar dat verhaal bewaar ik voor de volgende keer. Ik wil eerst nog even reflecteren op de Crossfire, die ik ook nog moet verkopen. Wat overigens niets afdoet aan de objectiviteit van dit artikel.

Hoe kijk ik terug op mijn aankoop?

Aangezien ik voor een automaat ga, zou je kunnen denken dat ik spijt heb van mijn keuze voor een handgeschakelde Crossfire, maar niets is minder waar. Ik wilde mijn autocarrière hoe dan ook beginnen met een handgeschakelde auto. Dat ik uiteindelijk over zou stappen op een automaat was een kwestie van tijd.

Van de handbak heb ik dus geen spijt. Dat niet alleen: als ik terug kon gaan in de tijd had ik opnieuw exact deze Crossfire gekocht. Dat zeg ik omdat ik de Crossfire nog steeds een gave auto vind, maar ook omdat ik het heel erg heb getroffen met mijn exemplaar.

De uitvoering was precies zoals ik ‘m wilde hebben: een rode coupé met handbak. Ik heb veel geluk gehad dat ik er überhaupt een heb kunnen vinden in Nederland. Er staan namelijk maar drie Crossfires in deze uitvoering op gele platen. Stomtoevallig wou een van deze drie eigenaren er net van af op het moment dat ik op zoek was.

Vervolgens is natuurlijk de vraag hoe goed de auto is. De kilometerstand en de optische staat van de auto waren veelbelovend. Je moet nooit te vroeg juichen, maar na 40.000 km mag ik inmiddels wel conclusies trekken: er was heel goed voor deze auto gezorgd. Er kwamen geen lijken uit de kast en de probleempjes die ik had waren allemaal onschuldig.

De enige keer dat de Crossfire me echt in de steek heeft gelaten was tijdens de roadtrip van afgelopen zomer. In de Dolomieten wou de auto niet meer starten, wat uiteindelijk aan het brandstoffilter bleek te liggen. De precieze oorzaak is nooit helemaal duidelijk geworden, want het filter was in 2020 nog vervangen. Maar ja, pech kun je altijd hebben.

Ga ik de Crossfire missen?

Ik ga de Crossfire zeker missen, al was het alleen omdat het mijn eerste auto is. Maar dat is niet de enige reden. Ik heb veel goede herinneringen aan deze auto, met als hoogtepunt twee roadtrips door Europa. In totaal heb ik negen landen bezocht met de Crossfire, in goed gezelschap. Dat zijn de beste herinneringen die je kunt hebben met een auto.

Ook in eigen land heb ik de nodige tourritjes gemaakt. Die waren mogelijk dankzij de actieve Crossfire-community die er in Nederland is. Dat is ook absoluut een van de mooie dingen aan deze auto. Omdat het iets bijzonders is, is er een groep specifieke liefhebbers. Dat heb je met auto’s die in groten getale verkocht zijn toch minder.

Sowieso vond ik het heel leuk om iets obscuurs te hebben, waarvan veel mensen überhaupt niet weten wat het is. Ik kan alvast verklappen dat de opvolger van de Crossfire (helaas) minder obscuur is. Daar merk je natuurlijk niks van tijdens het rijden, maar het is wel van invloed op het gevoel dat je bij een auto hebt. Bij mij in ieder geval wel.

Over het rijden gesproken: ook na 40.000 km heb ik daar nog altijd plezier in. Wat dat betreft is de Crossfire niet gaan vervelen. De V6 is gewoon een hele fijne motor en de handbak draagt ook bij aan de beleving. Dankzij de klep in de uitlaat is de geluidsbeleving ook dik in orde. Het diepe V6-geluid is zeker iets wat ik ga missen, al heeft de opvolger van de Crossfire ook zes cilinders.

Marktplaats

Om een lang verhaal kort te maken: de Crossfire gaat de Autoblog Garage dus verlaten en ik heb de auto inmiddels te koop gezet. Mocht je interesse hebben in een rode, handgeschakelde, achterwielaangedreven coupé met zescilinder: neem vooral even een kijkje bij de Marktplaats-advertentie. Daar kun je alle details vinden en je kunt natuurlijk contact opnemen als je nog vragen hebt.