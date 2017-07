Scheisse! Audi mag even geen dikke benzine-A4 verkopen

En hetzelfde geldt voor sportieve broer A5. De situatie gaat zo'n twee maanden duren. Je raadt nooit wat de oorzaak is...

Of misschien toch wel. Want ja, het zijn inderdaad weer uitstootperikelen die voor problemen zorgen bij Audi. Zowel bij de 3.0 liter V6 uit de S4/S5 (rijtest) als bij de 2.0 TFSI heeft Audi wat wijzigingen doorgevoerd waardoor de opgegeven uitstootcijfers op papier veranderd zijn. De Duitse autoriteiten moeten de nieuwe cijfers nu eerst goedkeuren, maar in gesprek met Motoring geeft een Audi-woordvoerder aan dat dit proces naar schatting zo’n twee maanden in beslag zal nemen.

In de tussentijd mag Audi de desbetreffende modellen niet verkopen in alle 27 EU-lidstaten, tenzij ze iedere klant expliciet uitleggen dat de auto andere prestaties levert dan in het boekje staat. Vanwege de verwarring die dit zou veroorzaken en met dieselgate nog vers in het geheugen, kiest Audi er echter voor om dat niet te doen. In plaats daarvan wachten ze in Ingolstadt liever op het draaien van de bureaucratische tandwielen. Maar waardoor is de discrepantie eigenlijk ontstaan? Wel, dat is voor beide motoren een ander verhaal.

3.0 TFSI in de S4/S5:

Voor deze motor heeft Audi de software veranderd teneinde de motor wat comfortabeler te maken in de standen ‘comfort’ en ‘automatisch’, maar tegelijkertijd responsiever in de stand ‘dynamic’. De auto wordt daar dus fijner van, maar het verbruik stijgt er (op papier) ook door.

Het verhaal doet ons overigens denken aan de rijtest met de nieuwe Q5, waarbij @wouter opmerkte dat de motor/bak-combo iets te veel bezig is met zo min mogelijk toeren draaien, wat ten koste gaat van de rijbeleving.



2.0 TFSI:

Audi heeft aan deze motor een mild hybrid-systeem toegevoegd dat ook alle nieuwe A8-en hebben. Maar, dat is toch juist goed voor het verbruik? In de echte wereld (naar verluidt) wel, maar in de aloude New European Driving Cycle (NEDC) kennelijk niet. Het systeem resulteert daarin in zo’n 0,2 à 0,3 liter extra verbruik per 100 kilometer. BREEK! De NEDC schat het verbruik te hoog in! De Audi-woordvoerder legt uit:

“It’s worse consumption. You don’t have the mild hybrid functioning on the test cycle. You don’t have the effect by just the standard consumption. As a customer you will have the effect and the benefit. It’s worse in the lab but better on the road.”

In beide gevallen zijn de ontstane verschillen kennelijk dusdanig groot dat er allemaal nieuwe boekjes en documentatie voor de auto’s gemaakt moeten worden en de overheid er dus een nieuwe krabbel onder moet zetten. Klanten worden op de hoogte gesteld dat hun nieuwe auto’s langer op zich laten wachten. Gevraagd of Audi dit allemaal niet in een eerder stadium had kunnen regelen antwoordt de woordvoerder ontkennend:

“We didn’t forget to certify it in time. When you test it in the process of getting it ready, and you see the consumption is higher, you have to change the catalogue and everything and tell the authorities.”

Doet dit jou alsnog besluiten om voor die BMW 340i te gaan, of ben je bereid langer te wachten op je S4?