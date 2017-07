Volkswagen: I.D. wordt veel goedkoper dan Tesla Model 3

Ze blijven maar doorgaan met de trashtalk bij VAG.

Binnen VAG lijkt de wil om Tesla te dissen obsessieve vormen aan te nemen. In alle gelederen van het concern kunnen honcho’s het niet laten om hun pijlen te richten op de Amerikaanse EV-keizer. Zo zei een hoge pief die betrokken is bij de ontwikkeling van de Porsche Mission-E dat hij Tesla’s maar niks vond. Bij Audi achtten ze het onlangs nog noodzakelijk een groot billboard in Berlijn te plaatsen om Tesla te trolleren. En bij Volkswagen kunnen ze er ook wat van.

Bij een recente presentatie zette Volkswagen de range van hun, voorlopig alleen op papier bestaande, I.D. af tegen die van Tesla’s Model 3. Wat ze er alleen niet bij vertelden is dat ze het cijfer voor hun I.D. baseerden op de archaïsche en vooral ook ‘optimistische’ New European Driving Cycle (NEDC), terwijl ze voor de Model 3 de veel reëlere cijfers van het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) namen. Zo stak de I.D. automatisch goed af bij de Model 3. Dat was dus een sjoemelstatistiekje van Volkswagen.

Maar de Wolfsburgers gaan door met het ophemelen van hun auto die over een jaar of twee à drie op de markt verschijnt. Hij wordt namelijk véél goedkoper dan de Model 3! Volgens VAG’s Head of Group Strategy Thomas Sedran komt de basisprijs van de I.D. in Amerika zo’n 7.000 tot 8.000 Dollar lager te liggen dan die van de Tesla Model 3. Sedran liet dit weten op het Automobil Forum in München.

De vanafprijs van de I.D. zou daardoor uitkomen op 27.000 tot 28.000 Dollar in de Verenigde Staten. Voor Europa mikt Volkswagen op een prijs van onder de 30.000 Euro. Sedran gaat er hierbij overigens wel van uit dat de prijs van batterijen binnen afzienbare tijd daalt van het huidige prijsniveau dat ligt op zo’n 150 tot 200 Euro per KWh tot onder de 100 Euro per KWh. Wat dat betreft is een direct vergelijk tussen de toekomstige prijs van de I.D. met de huidige prijs van de Model 3 dus wederom niet helemaal eerlijk, maar soit.

De toekomst zal uitwijzen of Volkswagen iets van alle grote woorden waar kan maken. Tot op heden valt dat in ieder geval tegen, getuige het feit dat ze zich genoodzaakt voelen om een brief te sturen naar China teneinde daar niet verplicht te worden om een berg EV’s te verkopen.