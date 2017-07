Dit is de hilarische BMW-haatmail van een AB-lezer

Achter de schermen krijgen we weleens juweeltjes binnen waar we flink om moeten gniffelen, of dat nu de bedoeling was of niet. Dit was zo'n geval.

Doorgaans krijgen via tips@autoblog.nl beschaafde, vriendelijke, interessante en geinige reacties/tips/voorstellen binnen (waarvoor dank). Meestal van vrouwen die een beschuitje willen eten met @casperh. Soms zit er ook weleens zo’n bericht tussen waarvan je denkt ‘wat is dit nou?!?’. Het mailtje van G.Herman (echte naam bekend bij de redactie) was zo’n bericht.

De weloverwogen mail houdt het midden tussen een ordinaire subjectieve scheldpartij en de keiharde absolute waarheid. We wisten dat we er iets mee moesten doen, maar we wisten niet direct wat. Dus hebben we uiteindelijk besloten de mail maar verbatum* te publiceren. Komt ‘ie dan…

—Beste liever redactie,

BMW is het kwaad. De nieuwe M5 is werkelijk de grootste FAAL ever ever ooit ever in autoland. NEE, DOWNSIZE TURBO IS GEWOON KATJA APEKOPPEN!!

Ik was laatst in De Hel, een BMW-dealerschap, en stond naast een BMW 4-serie. Dat was ooit een klein, compact autootje, met prachtige lijnen en schitterend en uniek interieur. Nu is het een boot met wielen. Het exterieur is zo groot dat het groter dan een 7-serie uit de jaren ’80 is. Alles is recht en hoekig. De motorkap is zoals alle autos met motor in de voorkant: lomp, dik en stug, en vooral: lelijk. DIT IS NIET GOED TE PRATEN!!

Het interieur is nog verschrikkelijker. De stoelen zijn van hout, type 70s camping. De opties zie je op alle autos terug. En een LCD scherm voor de meters? WHAT. THE. SALMIAKBALLEN!!!????

De nieuwe M5 gaat nog een berg taartscheppen erboven op gooien: veel pks met ”lekker veel koppel onderin (ik hoop dat die woorden spontane COLA KOGELS veroorzaken bij iedereen die ze uitspreekt) en nog VEEL GROTER, ZWAARDER en vooral LELIK!!! EN ZONDE GEEN GELUID! EN GEEN DIKKE NA V8!!

BMW is gewoon EEN ZURE MAT. BMW haat autorijders. Ik wil graag een fund-me actie starten om een vliegtuig boven hun Rijswijk-gruppe Hauptkwartier rondjes te laten vliegen met een sleep waarop staat: BMW: JULLIE ZIJN GUMMIBEREN!!1!!11

HAAT!! BMW HAAT!! IK HAAT ZE!!

Fijne avondmaaltijd.—

*sommige krachttermen zijn mogelijk vervangen door smakelijke suikerwaren.

Nou vind ik zelf ook dat de hoogtijdagen (aankoopadvies) van BMW ongeveer in de periode 1985-2005 lagen, maar zo erg als Günter vind ik nou ook weer niet gesteld met het merk uit Beieren. Ben jij het wel eens met deze heetgebakerde analyse?