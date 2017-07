Vergelijking: de nieuwe Audi A8 versus de oude

Hoe meer dingen veranderen, hoe meer ze hetzelfde blijven.

Toch wel het grote autonieuws van afgelopen week was deze mail van een AB-lezer de onthulling van de nieuwe Audi A8. Normaal kan je de reacties bij een nieuwe Audi wel een beetje invullen. ‘Wat is er precies nieuw?’ is een veelgehoord commentaar.

Looks:

Bij de nieuwe A8 had ik zelf dat gevoel eigenlijk niet, want voor het eerst in zo’n 25 jaar heeft Audi een nieuwe achterkant ontworpen! Ik vind ‘m zelf best mooi, het ‘bolle’ aspect doet een beetje denken aan de D2 A8. De vernieuwing houdt echter wel een beetje op bij de achterzijde. De grille is nóg wat groter gegroeid, maar die was al joekelig groot. De frontoverhang is ook weer van formaat. Als ik me daar overheen zou kunnen zetten zou ik het verder echter best een chique ding vinden.

De veranderingen in het interieur zijn gevoelsmatig groter. Audi slaat een nieuwe richting in en ruilt de MMI-controller in voor touchscreens. Ik moest zelf in eerste instantie denken aan de Range Rover Velar, maar we kennen dit natuurlijk ook al van binnen het VAG-concern in de Porsche Panamera.

Techniek:

Enkele techniek-gimmicks van de nieuwe A8 hebben we eerder al besproken. Alle A8-en worden mild hybrids en dankzij het koppelen van dit systeem aan bijvoorbeeld de camera’s van de auto wordt er extra brandstof bespaart. Audi zegt zelf dat dit 0,7 liter peut per honderd kilometer oplevert. De camera’s spelen ook een rol in het pre sense veiligheidssysteem, waarmee Audi tegen Mercedes’ Pre Safe systeem wil zeggen ‘anything you can do, we can do better’.

Kijken we echter naar de aandrijflijnen lijkt er, los van het mild hybrid gebeuren, maar weinig te veranderen. Het motorenpalet leest als dat van de vorige A8 en begint bij 3.0-liter diesel- en benzinemotoren. Een stapje hoger staan twee 4.0-liter motoren op zowel diesel als benzine en de topper is als vanouds de W12. Ondanks dat Audi qua PR flink inzet op EV’s, komt er van de D5 generatie A8 géén EV op de markt.

Autonoom:

Audi gaat mee in de autonome vaart der volkeren met de nieuwe A8. Sterker nog, ze schieten de concurrentie voorbij en bereiken naar eigen zeggen als eerste ‘level 3′ van autonoom rijden. Het slechte nieuws is alleen: het zal aanvankelijk op geen enkele A8 geleverd worden. De regelgevers staan dat namelijk nog niet toe. Het nog slechtere nieuws: klanten die de eerste A8-en kopen kunnen in een later stadium niet alsnog hun auto’s autonoom laten rijden als de autoriteiten het wél goedkeuren. De eerste productieauto’s missen daarvoor bepaalde hardware.