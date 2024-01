Dit zijn de 5 goedkoopste auto’s van Nederland in 2024

De top 5 goedkoopste auto’s van Nederland in 2024 ziet er anders uit dan vorig jaar.

Een paar dagen geleden konden wij jullie verblijden met een overzicht van de goedkoopste private lease auto’s. Zoals jullie weten is een leaseprijs niet hetzelfde als een verkoopprijs. De leaseprijs bestaat namelijk uit meerdere elementen, zoals afschrijving, onderhoud, verzekering en motorrijtuigenbelasting.

Goedkoopste auto van Nederland in 2024

Stel, je hebt een bedragje op de bank staan waarvoor je een nieuwe auto wil kopen, dan kan dat uiteraard nog steeds. Maar wat als je niet meer dan 18.640 euro wil uitgeven? Vroeger kocht je daar een complete C-segment auto voor, tegenwoordig kun je maar net aan een nieuwe A-segmenter kopen.

Kortom, het was weer de hoogste tijd voor een overzicht van de goedkoopste auto van Nederland in 2024. Ten opzichte van het lijstje van vorig jaar zijn er de nodige mutaties, waarschijnlijk door de BPM.

Fiat Panda 1.0 Hybrid Urban

€ 18.640

De Fiat Panda staat al jaren in dit soort overzichten. Zelden is het daadwerkelijk de goedkoopste, maar wel altijd één van de goedkoopste. In dit geval moet je 18.640 meenemen om een order te kunnen plaatsen. Voor dat geld heb je de Hybrid, een driecilinder één liter grote motor met minimale elektrische assistentie. Maar minimale assistentie is alsnog assistentie, dus heet ‘ie Hybrid.

De Panda heeft enkele grote voordelen. Ten eerste smoelt ‘ie alsnog prima en heeft ‘ie altijd vijf deuren. Ook is airco standaard aanwezig en laten we eerlijk zijn: dat wil je op een nieuwe auto. Toch?

Hyundai i10 I-Drive

€ 17.995

Deze auto scoorde vorig jaar nog hoge ogen, maar dit jaar staat ‘ie vierde. De Hyundai i10 is een van de populairste auto’s van ons land. In principe heb je alles dat je nodig hebt: vijf deuren, makkelijke instap en meer dan uitstekende garantievoorwaarden. Onderschat dat laatste niet.

Het is dan ook een perfecte auto voor mensen die lang met hun auto willen doen. Voor het geld zit je wel vast aan een vierzits-uitvoering, de vijfzitter is aanzienlijk duurder (want alleen in luxere uitrustingsniveaus leverbaar). Airco is helaas niet standaard op deze kleine Hyundai. Dat zit wel op de Comfort, die 20.095 euro kost.

Fiat 500 1.0 Hybrid

€ 17.790

Fiat is altijd ijzersterk in kleine auto’s en de 500 is hun overgreen. Dit model staat al jaren in de prijslijsten nog altijd is het geen verouderd model. Wel is de auto bereikbaarder dan ooit. Ooit begon het als een soort semi-premium hebbedingetje, nu is het ook een vlijmscherpe aanbieding. Helemaal als je bedenkt dat die oranje lak (Arancia Sicilia, zie headerfoto) standaard is!! En een handmatig bediende airco zit er ook op. Goed hé?

Mitsubishi Space Star 1.2 Entry

€ 17.490

De Mitsubishi Space Star begint beetje bij beetje wat op leeftijd te raken. Het model was ooit een verfrissing, maar inmiddels zijn we twee hele flinke facelifts verder. Mitsubishi houdt de prijs heel erg scherp, maar het probleem is dat de overheid flink meesnoept. Dit rijdende milieudelict wordt namelijk belast door de overheid: maar liefst 3.927 euro is BPM! Nadeel: airco zit er niet standaard op.

Dacia Sandero 100 LPG Essential

€ 17.200

Goed nieuws! De goedkoopste auto van Nederland is eigenlijk nog best een goede deal. Het is namelijk qua prijs een A-segmenter, maar qua ruimteaanbod is de Dacia Sandero meer B-segment. Voor die 17.200 euro krijg je een serieuze Dacia met zes versnellingen en 101 hele pk’s uit een 999 cc turbomotor.

Er is uiteraard wel een enorme anaconda onder het gras en dat betreft de airconditioning. Die zit namelijk niet standaard op deze ‘Essential’, maar krijg je pas vanaf de luxere ‘Expression’. En die is uiteraard ietsje duurder. Maar hey: het is de goedkoopste auto van Nederland in 2024 en daar gaat het om!