Maar gelukkig is er ook goed nieuws.

Domeinen Roerende Zaken is altijd een van onze favoriete occasionwebsites geweest. Niet zozeer om een auto te kopen, maar wel om erover te schrijven. Jullie kunnen de blauw-witte achtergrond inmiddels wel dromen. Helaas komt hier een eind aan: Domeinen stopt met het veilen van auto’s en andere in beslag genomen spullen.

Maar niet getreurd: er zullen nog steeds auto’s in beslag genomen worden en die zullen nog steeds geveild worden. Dat gaat echter door een andere partij gebeuren. Vanaf volgende maand zullen de voer- en vaartuigen worden geveild door Onlineveilingmeester.nl. Zij veilen ook al afgedankt materiaal van hulpdiensten, provincies en gemeentes.

Het goede nieuws is dat álle auto’s nu per opbod geveild worden. Op Domeinen werd altijd maar een deel van de auto’s geveild per opbod en de rest per inschrijving. In het laatste geval moest je maar raden wat de anderen boden. Helaas werden de dikste auto’s altijd op deze manier geveild.

De nieuwe manier van veilen is dus een stuk transpanter. Volgens Domeinen wordt het bieden ook makkelijker en toegankelijker. Maar dat is ook meteen een nadeel, want dat betekent: meer concurrentie bij het bieden. Domeinen zal deze stap ook niet voor niks gemaakt hebben. Ze hopen waarschijnlijk meer geld te vangen voor de auto’s.

We zijn in ieder geval benieuwd naar de eerstvolgende veiling. Die zal niet lang meer op zich laten wachten, want het is al bijna juli. Als er weer wat interessants tussen zit: je leest het hier als eerste!