Uitvalbeurt van Max Verstappen blijkt een andere oorzaak te hebben

Het lijkt erop dat de brandstofpomp vals beschuldigd is.

Vorig jaar was de Formule 1 spannender dan het in jaren geweest is. De vraag is of het dit jaar weer zo spannend gaat worden. Het begon in ieder geval goed, met een enerverende openingsrace in Bahrein. Er werd gevochten om P1 en dat is precies wat we willen zien.

Als je naar de punten kijkt was er toch één team dominant (voor zover je daarvan kunt spreken na één race), namelijk Ferrari. Mercedes had niet zitten te sandbaggen en met twee DNF’s voltrok zich voor Red Bull een klein drama. De regerend wereldkampioen mocht Bahrein met ‘zero points’ verlaten. Ferrari kon dus met een mooie voorsprong naar Abu Dhabi.

De grote vraag is: hoe kon het gebeuren het dat zowel Verstappen als Perez uitvielen in de laatste ronden? Al vrij snel werd de brandstofpomp aangewezen als de boosdoener. Dit is een van de standaardonderdelen die voor alle teams hetzelfde is.

McLaren had eerder al problemen met de brandstofpomp en zij hebben toen het onderdeel in kwestie vervangen. Niet dat McLaren het zo goed deed, maar ze hebben wél de finish gehaald.

De brandstofpomp is al veelbesproken, maar nu lijkt er toch een andere oorzaak te zijn voor het probleem dat Verstappen en Perez de das om deed. Dat heeft Erik van Haren van de Telegraaf vernomen van bronnen rond Red Bull en de FIA. En Erik is normaalgesproken iemand die goed op de hoogte is.

📝 Problemen Red Bull tijdens GP van Bahrein werden niet veroorzaakt door brandstofpomp, zo bevestigen bronnen rond het team en autosportfederatie FIA.



Euvel dus niet het gevolg van een defect 'standaardonderdeel'. #F1 ⬇️



https://t.co/X5zaLAvnr9 via @telegraaf — Erik van Haren (@ErikvHaren) March 21, 2022

Was is dan wél de oorzaak? Dat vertellen de bronnen helaas niet. Red Bull is nog druk bezig om het lek boven water te krijgen. En dat zit ‘m kennelijk niet in de brandstofpomp. Bij Red Bull houden ze verder hun kaken nog stijf op elkaar. Zat er stiekem toch te weinig benzine in?

Bron: Telegraaf