Schreeuwend tekort aan stallingen voor caravans!

Denk goed na wanneer je er een koopt, want er is een tekort aan stallingen voor caravans en campers.

Toen corona in alle hevigheid uitbrak kon niemand meer (ver) op vakantie. Niet meer met honderden mensen op een kluitje bij het zwembad zitten in Turkije op een all inclusive resort. Of dat nou zo erg was dat dit niet meer kon, dat is een andere vraag. Maar goed, veel mensen kozen destijds voor een tent, caravan of vakantiehuisje. En we hebben blijkbaar de smaak te pakken, de verkoop van caravans en campers stijgt nog steeds. Bedenk wel goed waar je het gevaarte gaat stallen.

Tekort aan stallingen voor caravans

Het is niet een nieuw probleem, al voor een langere tijd is het moeilijk om een plek te vinden. Maar het is alleen maar erger geworden. Dit beaamt ook Gresnigt Caravanstalling in Harmelen in het AD. Eigenaar William Gresnigt zegt dat het vol is. Wachtlijsten worden daarom niet meer bijgehouden, omdat de vraag gewoon te groot is en er totaal geen plek meer is. Ook de Camperclub Nederland ziet dat de aantallen caravans en campers aanzienlijk groeien. Secretaris Hans Witbaard stelt dat sommige leden dertig, veertig kilometer moeten rijden om hun caravan te stallen. Niet ideaal dus.

De tekorten leveren ook andere problemen op. Volgens Witbaard zijn de stallingen niet altijd goed uitgerust voor het stallen van caravans. Hiernaast bieden sommige stallingen maar enkele momenten per jaar aan om je sleurhut eruit te halen. Kan knap lastig zijn als je veel kampeert, maar je caravan tussen verschillende trips niet voor je eigen deur kan zetten.

Geen oplossing

Op de korte termijn zal er niet zo snel een oplossing komen. Ook Mickel van Erp van de ANWB is deze mening toegedaan. Hij komt met de tip om eerst een stalling te vinden en dan pas een caravan te kopen. Klinkt logisch, maar veel mensen doen het toch niet.

Verschillende experts denken echter dat de problemen af zullen nemen, maar dat het wat tijd nodig heeft. De mensen die een caravan gekocht hebben tijdens de pandemie lijken sneller klaar te zijn met het kamperen. Hiernaast, het zijn dure tijden. Een caravan of camper is niet goedkoop, de keuze is dan gemakkelijk gemaakt…