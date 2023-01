Wees Koning Camping met de zwaarste caravan ter wereld

Je kunt je voorstellen hoe zo’n grote brok luxe de zwaarste caravan ter wereld is, en hij staat te koop!

Als je denkt aan een caravan, denk je waarschijnlijk aan een piepklein polyester huisje dat je achter je kleine crossover kunt haken. Toch zijn er ook caravans die het een beetje gekker maken qua grootte. Denk aan de gigantische dubbelassers van Tabbert of Fendt waar je eigenlijk je halve inboedel mee op een camping parkeert.

Bigger, better, stronger

In de VS lachen ze om onze piepkleine caravannetjes, ook die Tabberts. Dat noemen zij een ‘middelgrote’ caravan als je bijvoorbeeld kijkt naar de klassieke Airstreams. Een beetje camper/RV is een omgebouwde bus met enorm veel ruimte. En bovenaan de voedselketen heb je deze gigantische ‘Midnight Rider’ caravan uit 2004. En ja, technisch gezien is het een caravan, de zwaarste ter wereld zelfs.

Zwaarste caravan ter wereld

Laten we namelijk daar even mee beginnen, de Midnight Rider heeft een Guinness-record op zijn naam staan. Dit is de zwaarste caravan ter wereld met een gewicht van 50.560 lb – 22.933 kilogram! Dat heeft natuurlijk deels te maken met het zeer luxueuze interieur, daar komen we zo even op terug. Het heeft er ook mee te maken dat het hele ding is gebouwd op een vrachtwagentrailer-chassis.

Peterbilt

Dat verklaart ook waarom je deze Midnight Runner niet achter je Opel Mokka kan hangen. De trek-‘auto’ staat los te koop en is dan ook geen auto maar een Peterbilt 379 uit 1987. Deze is volledig in dezelfde stijl als de caravan gemaakt en speciaal uitgevoerd om de caravan te trekken. Met dank aan een 435 pk sterke Cummins dieselmotor trekt deze truck de zwaarste caravan ter wereld naar 90 mijlen per uur (144 km/u). Doe je het iets rustiger aan, dan kun je van San Diego naar Chicago rijden (zo’n 3.200 km) op één tank. Mag ook wel, want er gaat 1.135 liter in de tank van de ‘Bilt. Het mooiste van de truck is dat je hem bij de caravan krijgt.

Caravan

Laten we het dus eens hebben over de Midnight Rider uit 2004. Het 21 meter lange gevaarte is meer dan welke caravan ooit een rijdend huis. Met een extreem fout interieur, trouwens.

Er zijn drie ‘lounges’ waar je neer kunt ploffen in een bank of stoel. Daarnaast is er een bar waar je je favoriete drankje kunt inschenken. Elke ruimte heeft een tv en je kunt zelfs een barman inhuren: dankzij een ingebouwd communicatiesysteem kan die dan in elke lounge je drankje komen brengen. Je hebt in totaal bijna 39 vierkante meter aan oppervlak in de zwaarste caravan ter wereld.

Veiling

De combinatie staat te veil bij Barrett-Jackson, wat ‘ie gaat opleveren is dus niet bekend. De zwaarste caravan ter wereld heeft zo’n 2,5 miljoen dollar gekost voor de bouwers, dus een bedrag met zeven getallen is niet ondenkbaar. Je bent wel de koning van elke camping, mits je in een campingplaats past. De Midnight Rider check je hier op de veiling van Barrett-Jackson.