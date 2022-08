Volkswagen ID Buzz Caravan is caravantastisch

Dat is een slecht woord grapje. De Hobby Beachy Air is superhandig.

De beurzen zijn weer lekker bezig op het moment. Twee jaar lang lagen de evenementen op hun gat, maar nu kunnen we weer genieten van de mooiste beurzen. Wat te denken van de Salon van Parijs binnenkort? En de IAA voor bedrijfsauto’s start binnenkort in Hannover. Maar eerst hebben we nu de Caravan Salon in Düsseldorf.

Daar staat de Hobbystudie Beachy Air van Hobby te schitteren. Het is een zogenaamde concept-caravan. Ja, ook in de caravan-branche werken ze ook met concepts. Het idee achter deze sleurhut is eigenlijk vrij simpel. Ze hebben gekozen voor een zo licht mogelijke bouw.

Hobbystudie Beachy Air

Zeker met elektrische auto’s in het vooruitzicht helpt dat voor de beschikbare range natuurlijk. Hoe lichter hoe beter. Overigens profiteren auto’s met een verbrandingsmotor motor nog meer van een lichte constructie, maar ja: tanken is zo gedaan terwijl je vaker en langer stilstaat om te laden.

De caravan past perfect bij de Volkswagen ID Buzz. Qua kleurstelling komt deze namelijk overeen met de elektrische bedrijfswagen van Volkswagen. De Beachy Air is 3,5 meter lang en 2 meter hoog. Dankzij een vernuftig flexibel dak kan het nog veel hoger, een stahoogte van 2,15 centimeter is erg handig.

Slechts 500 kg

Er zijn twee slaapplaatsen aanwezig van 2 bij 1,40 meter. Daarvoor moet je dan de tafel inklappen. Er is geen aparte slaapkamer. Het interieur doet wat denken aan dat van een zeilboot. Dus heel veel handige vakjes en opbergmogelijkheden, zeker gezien de beperkte ruimte.

Omdat het niet een enorme caravan is, is het gewicht dat ook niet. De hobbystudie Beachy Air weegt namelijk slechts 500 kilogram. Ondanks dat het een concept is, ziet het eindresultaat er behoorlijk ‘rijp’ uit voor serieproductie. Volgens Hobby is het nog een concept en laten ze even in het midden of deze caravan in productie gaat.

