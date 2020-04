Schurken willen je Mercedes vergiftigen, worden opgepakt

Het stijgende kwik heeft twee schurken waarschijnlijk geïnspireerd om Mercedes af te persen met kwik. Gelukkig heeft de politie er op tijd een stokje voor kunnen steken.

In de categorie ‘verwarde mannen‘ vandaag een inzending uit Die Heimat. In deze barre tijden hebben twee snodaards namelijk een poging gedaan om een gigantische zak geld los te weken bij een nog groter concern. Volgens de Stuttgarter Zeitung (SZ) gaat het om Daimler, wat wij allen vooral kennen vanwege het merk Mercedes. Daimler heeft inmiddels bevestigd dat er een poging tot afpersing heeft plaatsgevonden, doch gaat verder niet in op details. De SZ doet dat echter wel. Volgens de krant was het idee van de schurken om geparkeerde Mercedes te bewerken met kwik. Als de motor dan warm zou worden, zouden de inzittenden vergiftigd worden. Ongeacht van wat de temperatuurmeter in de tuin vandaag aangeeft krijg je er spontaan koude rillingen van.

25 milli

Op zich was het rapalje echter wel bereid om te onderhandelen. Als Daimler even zo vriendelijk wilde zijn om 25 miljoen Euro over te maken, zouden ze wel willen afzien van hun plannetje. Om te laten zien dat het ze ernst was, had één van de boeven al een Mercedes huurauto gevandaliseerd in Berlijn. Hij gebruikte daarvoor een zelf gemaakte vuurwerkbom. Doet je toch afvragen wat die ene schoolgenoot van je die vroeger ook van die dingen maakte vandaag de dag uitspookt.

Onverkwikkelijk

Mercedes heeft in december al aangifte van afpersing gedaan bij de Kriminalpolizei. Derrick en Schimanski hebben vervolgens weer puik werk afgeleverd. Twee mannen van respectievelijk 30 en 59 jaar oud zijn inmiddels opgepakt voor de hele kwestie. Vooral de 30-jarige schijnt een kansenparel te zijn die in het verleden al vaker in contact is gekomen met de lange arm. In zijn huis werd een plethora aan bewijsmateriaal gevonden. Ik stel me een kamer voor met een paar honderd temperatuurmeters aan de muren. De oudere medeplichtige is voorlopig weer vrijgelaten omdat zijn exacte rol in deze onverkwikkelijke geschiedenis niet helemaal zeker is.

‘Temperatuurtje hè’

