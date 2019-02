Verwarde man vraagt megabedrag voor 55 stuks schroot

Dat verwarde vullen we, heel brutaal, zelf in.

Volkswagens. Je moet er maar gek op zijn. Maar ja, het is wereldwijd een zeer populair merk, dus dat resulteert in veel mensen die er mee zijn opgegroeid. Ergo: mensen gaan Volkswagens verzamelen. In het geval van deze Canadees is het wel extreem. In de afgelopen jaren heeft hij maar liefst 55 Volkswagen busjes verzameld van de eerste (T1) en (T2) generatie. Als je je bedankt dat een verrot exemplaar al 10 mille opbrengt, is er wel een interessante deal te maken. Althans, als restaureren je hobby is. Dat moet namelijk gebeuren bij alle 55 exemplaren, waarschijnlijk.

Het zijn overigens niet zomaar wat busjes, maar ook heuse Westfalia campers en split-window uitvoeringen. Voor wie weleens gezocht heeft naar zo’n versie zal het bekend zijn: die krengen kunnen duur zijn. Waarschijnlijk dat dat voor de verkoper in kwestie de reden is om een vraagprijs te hanteren van 350.000 Amerikaanse dollars. Deze verkoper heeft ├ęcht geen zin in irritante biedingen in de zin van ‘ik bied de helft’.

Naar eigen zeggen reageert hij niet op berichten van ‘stakkers zonder geld’. Mocht je het geld hebben en dat willen overmaken, dan raadt de beste man je aan om een hotelovernachting te boeken, je krijgt de bussen pas mee als het geld op zijn rekening staat. Het kan zijn dat je de getoonde waar eerst wil bekijken alvorens je overgaat tot koop. Daar wordt de lieve somma van 500 euro voor gerekend. Mocht je al je trots aan de kant hebben geschoven en die 350.000 dollar hebben overgemaakt, mag je de Volkswagens zelf gaan verwijderen. De advertentie, geheel in caps lock geschreven (uiteraard), vind je HIER.

Met dank aan Arjan voor de tip!