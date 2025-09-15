Stellantis cancelt dikke EV met 800 km range

Deze auto was al uitgesteld, maar gaat nu definitief niet meer komen.

In het voorjaar van 2023 presenteerde Stellantis een hele dikke EV: de Ram 1500 REV. De Long Range-variant zou een monsterlijke accu met een capaciteit van 229 kWh krijgen. Het gewicht van deze auto wil je niet weten. Dat zullen we ook nooit weten, want Stellantis heeft de auto gecanceld.

Dit komt niet helemaal uit de lucht vallen. De productie zou aanvankelijk eind 2024 starten, maar dat is niet gebeurd. In december werd bekend dat de productie uitgesteld is tot 2026. En nu maakt Ram bekend dat de auto helemaal niet meer gaat komen. De ontwikkelingskosten worden dus grotendeels door de plee gespoeld.

Als reden noemt Ram – je raadt het al – de afnemende vraag naar elektrische pick-ups op de Noord-Amerikaanse markt. Aartsrivalen Ford en Chevrolet zijn wel actief in dit segment, met respectievelijk de F-150 Lightning en de Silverado EV. Ook zijn er nog de GMC Sierra EV en de Rivian R1T.

Ram komt nog wel met een alternatief, namelijk een elektrische pick-up met range-extender. Deze auto gaat Ram 1500 REV heten, wat gek genoeg eerst de naam was van de volledig elektrische versie. Bij REV denk je toch al snel aan range extender, maar deze afkorting stond eerst voor ‘Revolution Electric Vehicle’. Die revolutie gaat dus niet door.

Dit is niet de eerste belangrijke beslissing die Ram terugdraait. Eerder hadden ze de Hemi V8 geschrapt, maar die hebben ze in juni weer teruggebracht. Je zou het niet verwachten, maar de doelgroep van Ram heeft toch liever een V8 dan een elektrische aandrijflijn.