Red Bull hekelt gedraai van Mercedes

Red Bull gaat vol Balkenende op Mercedes.

De spanning stijgt in de F1 wereld. Met zijn allen zijn we in afwachting of en wanneer er weer eens een echte Grand Prix verreden wordt. Oostenrijk speelt hierbij zoals de afgelopen jaren sowieso het geval is een belangrijke rol. F1 is belangrijk in het Alpenland en hoewel Christian Klien al een tijdje niet meer rijdt zijn Oostenrijkers ook goed vertegenwoordigd in de sport.

Helaas hebben we inmiddels natuurlijk afscheid moeten nemen van Niki Lauda, maar zowel bij Red Bull als Mercedes zijn er Oostenrijkse honcho’s te vinden. Het probleem is alleen: ze zijn het niet altijd met elkaar eens. Red Bull verweet Mercedes eerder dit jaar al dat het te wispelturig was. Zowel met betrekking tot het protest tegen de FIA en Ferrari als het doorgaan van de GP van Australië stond Mercedes aanvankelijk aan de kant van de Rode Stieren. Toen puntje bij paaltje kwam, veranderen de zilveren echter hun mening. Bij een man als Helmut Marko valt zoiets niet in goede aarde.

Der Helmut is nu nog meer over de flos. Mercedes heeft in zijn ogen namelijk weer ‘geflipflopt’ over twee issues. Zo zou Wolff eerst ingestemd hebben van een ontiegelijk lage budgetcap van 100 miljoen. Daarna heeft Mercedes echter voorgesteld om er maar 145 miljoen van te maken. Red Bull en Ferrari willen de grens op tenminste 175 miljoen zetten. Qua rijderssalarissen zou er ongeveer hetzelfde gebeurd zijn. Aanvankelijk was Toto er naar verluidt voorstander van hier een grens aan te stellen voor 2021. Later gaf hij aan dat dit pas vanaf 2025 zou moeten worden ingevoerd. Marko vindt het allemaal maar raar, zo laat hij weten aan Autobild.

Maar er is natuurlijk ook snel een verklaring gevonden. De eerste posities die Wolff innam komen vooral ten goede aan de kleinere teams. Dat zou hem goed uitkomen, als er waarheid zit in de geruchten dat hij op weg is naar Racing Point/Aston Martin. Dat Wolff nu een andere richting in lijkt te slaan, zou in dat geval kunnen duiden dat hij bij Mercedes blijft. Het uitstellen van het salarisplafond voor coureurs maakt dan ook de weg vrij om Lewis Hamiltons exorbitante eisen nog maar een keertje in te willigen.