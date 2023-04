Seat is superbang voor elektrische auto’s

We hebben geen idee wat voor cake ze daar eten in Spanje, maar dit is niet verstandig. Seat is superbang voor EV’s namelijk.

Bla bla: transitie gedoe. Veel artikelen gaan erover omdat op dit moment heet nieuws. Daarom hebben we vandaag iets verfrissends voor je: Seat gaat niet mee doen aan de gekte. Dat merk is er heilig van overtuigd dat de benzinemotor juist nog jaren te gaan heeft. De reden tot paniek is dan ook ongegrond, volgens hen.

De baas van Seat meldt dat het merk niet van plan is om voor de volle 100% over te stappen op elektrisch. Nu gaan we er niet vanuit dat ze bij Seat stiekem ergens een waterstofauto ontwikkelen, dus moeten ze vertrouwen op benzine en dat doet Seat dus nog steeds.

Check deze elektrische Seat Toledo uit 1994. Toen kond dat nog.

EV voor Seat geen prioriteit

Volgens Wayne Griffiths heeft elektrificeren voor Seat absoluut geen prioriteit. Dat is natuurlijk heel erg maf, want wij kunnen ons de IAA van 2019 god herinneren. Niet alleen vanwege de imitatiecapaciteiten van onze collegae, maar ook vanwege Seat.

Op die beurs stond de El-Born concept én de Mii electric. De Seat Mii Electric is inmiddels uit productie genomen, zonder dat er een elektrische opvolger is gekomen. Of een opvolger voor de Mii in het algemeen.

De Seat El-Born onderging een transformatie naar Cupra El-Born en de productieversie identificeert zich als Cupra Born. Sowieso is Cupra lekker bezig met elektrische auto’s. Naast de Born is sinds kort de Tavascan geïntroduceerd en wachten we nu op de Urban Rebel.

Cupra is een merk dat sowieso sterk leunt op elektrificring, getuige de plug-in hybrides op basis van de Leon en de Formentor. Dat doet Cupra onder de bezielende leiding van Wayne Griffiths, die bij Cupra ziet dat de toekomst elektrisch is.

Seat is superbang voor EV’s?

Maar terug naar Seat lijkt Griffiths er toch anders in te staan. Elektrificering heeft voorlopig geen prioriteit bij Seat. Volgens hem gaat dit geen problemen opleveren, want minimal de komende 10 jaar is de verbrandingsmotor nog relevant, aldus Wayne. Minimaal!

Seat is het gateway-merk van de Volkswagen Group. Het is de eerste VAG die je kunt betalen (met andere woorden, het is het goedkoopste merk). Griffiths stelt tevens dat Seat specifiek bedoeld is voor een jong publiek. En dat jonge publiek heeft niet zo’n behoefte aan elektrisch auto’s.

Vandaar dat er geen Seat-derivaat zal verschijnen van de VW ID2, want er komen HELEMAAL GEEN elektrische Seats. In zijn geheel niet. Ook een elektrische Seat Ibiza heeft geen toekomst bij het merk. Gewoon benzine. Slim bezig, muchachos. Tot die tijd draait Cupra winst na winst en ziet het merk de omzet stijgen. Seat is nu nog groter dan Cupra, maar de verkopen lopen al een tijdje flink terug.

Via: AutoPlus

