Wil je ruimte? koop een 5 jaar oude bedrijfswagen zonder BPM - Autoblog.nl

Niets is meer waar voor je geld als een oude bedrijfswagen. Want na 5 jaar hoef je geen BPM te dokken.

Nieuwe personenauto’s zijn moeilijk duur geworden in Nederland, mede door de hoge BPM. Dit zorgt ervoor dat relatief jonge occasions ook nog behoorlijk aan de prijs zijn. Bij personenauto’s kijkt men naar de CO2-uitstoot voor een BPM-berekening, bij een bedrijfswagen gaat het om de catalogusprijs. Overigens is dit laatste ook van toepassing bij kampeerauto’s en motorfietsen.

Bedrijfswagen zonder bpm

Wanneer een bedrijf een bestelwagen koopt op grijs kenteken is er geen sprake van BPM. Dat is alleen als de ondernemer een bedrijfswagen voor 10% of meer binnen de onderneming gebruikt. In de praktijk is dat natuurlijk vaak zo.

Als jij als particulier een gebruikte bedrijfswagen wil kopen, moet je wel oppassen voor die BPM. Bij een jong gebruikt exemplaar zul je gewoon die rest BPM moeten aftikken. In Nederland is de regel echter zo dat bedrijfswagens van 5 jaar en ouder niet meer te maken hebben met die rest BPM. En zo kun je vaak voor een gunstige prijs een ruime bedrijfswagens rijden als particulier.

Als voorbeeld vonden we deze twee 5 jaar oude occasions op Marktplaats. Voor deze voertuigen hoef je geen rest BPM te betalen als je ze privé gaat rijden, dus komen er achteraf geen apen uit de mouw. De meeste auto’s worden geadverteerd met een prijs exclusief BTW, dus dat is wel iets om rekening meet e houden. Zowel de Transporter als de Mercedes kosten allebei 14.999 euro ex BTW. De Benz heeft 250.000 km gedraaid en de VW ruim 283.000 kilometer.