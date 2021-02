Dit verdienen Max, Lewis en de rest in 2021 - Autoblog.nl

Zoals ook bij de races het geval is komen de verrassingen pas vanaf de derde plaats.

Nu Hamilton en Mercedes het eindelijk eens zijn geworden deze week is de line-up voor 2021 definitief compleet. Dit is dus een mooi moment om te kijken wat de rijders gaan verdienen dit jaar. Er zijn maar heel weinig mensen die zich Formule 1-coureur mogen noemen en daar hoort een zeer riant salaris bij. Dat salaris is zeker riant te noemen als je bedenkt dat veel coureurs nog piepjong zijn.

Verschillen

Formule 1-coureurs vormen al een heel exclusief gezelschap, maar daarbinnen zijn de verschillen ook nog enorm. Er zit namelijk een factor 100 (!) verschil tussen het salaris van Sir Lewis Hamilton en dat van een achterhoedecoureur.

Hamilton

De nummer één en twee in de lijst met de bestbetaalde coureurs van 2021 zijn geen verrassingen. Dat zijn uiteraard L. Hamilton en M. Verstappen, in precies die volgorde. Hoewel Lewis geen enorme salarisverhoging heeft kunnen bedingen staat hij nog steeds met stip op nummer één. Naar verluidt bedraagt zijn salaris ook dit jaar weer €40 miljoen.

Verstappen

Grootverdiener nummer twee is natuurlijk een zeker Belgisch-Nederlandse coureur die voor Red Bull rijdt. Verstappen kan dit jaar weer rekenen op ruim €30 miljoen. Toch zo’n €10 miljoen minder dan Hamilton, dus zelfs als je Max Verstappen heet is het gras bij de buren groener.

Teamgenoot

Dat ligt er wel aan naar welke buren je kijkt. Verstappen verdient namelijk weer aanzienlijk meer dan de andere coureurs. Zijn kersverse teamgenoot Perez verdient bijvoorbeeld ‘slechts’ €2,5 tot €6 miljoen, volgens de schattingen. We vermoeden dat het verschil in resultaten toch een stuk kleiner zal zijn dan het verschil in salaris.

Nummer drie

In tegenstelling tot de nummer één en twee is de nummer drie wel verrassend. Dat is namelijk Fernando Alonso. De tweevoudig wereldkampioen (die wel al een dagje ouder begint te worden) heeft kennelijk een uitstekende deal weten te sluiten. Naar schatting vangt hij dit jaar zo’n €14 á €15 miljoen. Daarmee harkt hij aanzienlijk meer binnen dan teamgenoot Ocon, die met €2,5 miljoen genoegen moet nemen.

Top 20

F1 Maximaal heeft een lijst samengesteld met de geschatte salarissen van alle rijders. Deze top 20 van bestbetaalde F1-coureurs van 2021 ziet er als volgt uit: