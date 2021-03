Kiezen maar: youngtimer stationwagens - Autoblog.nl

Met welke lekkere stationwagen zou jij het liefst van de youngtimer-regeling profiteren? We zetten de keuzemogelijkheden op een rijtje.

Als je voor een E-segment stationwagon gaat die in aanmerking komt voor de youngtimer-regeling kun je voah wènag een auto rijden die buitengewoon praktisch is én een fijne aandrijflijn heeft. Wat wil je nou nog meer? We zetten de opties op een rijtje, alvorens het woord aan jullie als lezer te geven. De echte powerstations laten we overigens even buiten beschouwing, we gaan het nu gewoon hebben over de huis-tuin-en-keukenversies. Die ook al heel leuk kunnen zijn. We gaan niet moeilijk doen en trappen gewoon af met de meest voor de hand liggende opties: de stations van de Duitse Drie.

Audi A6 Avant

Een vroege Audi A6 van de C6-generatie valt nog net in de categorie youngtimer, maar de meeste keuze heb je uiteraard bij de C5’s. Ideaal voor degenen die 15 jaar na dato nog steeds niet gewend zijn aan de single frame-grille en wat meer ingetogen door het leven willen gaan. Dat betekent niet dat je het ook qua motoren ingetogen moet houden. De benzine-A6 was te krijgen met een keur aan zescilinders (2.4 V6, 2.7 V6 met turbo, 2.8 V6 en 3.0 V6) of zelfs een 4.2 V8. Deze zijn ook allemaal met quattro te krijgen. Als je dan toch voor quattro gaat, kun je ook meteen voor de Allroad gaan. Niet omdat het moet, maar omdat het kan.

BMW 5 Serie Touring

De Allroad even buiten beschouwing latend, is zo’n Audi A6 wel erg zakelijk. Dat geldt voor de E39 5 Serie toch net iets minder. Het is eveneens een strakke verschijning, maar met net iets meer flair. Samen met de onvolprezen zes-in-lijn en het gepatenteerde BMW-stuurgedrag is het totaalplaatje aardig compleet. De E39 Touring had naast de zescilinders ook nog een V8 in het motorengamma. Dat kon toen nog gewoon.

Mercedes E-klasse Combi

De E-klasse W211 doet het gedeelte ‘klasse’ in de naam eer aan. De E-klasse heeft een meer statige uitstraling dan de bovengenoemde auto’s, hoewel je het ook oneerbiedig een ouwelullenbak zou kunnen noemen. Het is in ieder geval wel een ruime ouwelullenbak. Met de achterbank overeind heb je maar liefst 690 liter bagageruimte en als je die platgooit 1.950 liter. Ook niet onbelangrijk als we het over stationwagens hebben. Als we de vierpitters even passeren heb je de keuze uit 280, 320 en 350 qua V6-motoren en als rangetopper (onder de AMG) de E 500 met een dikke V8.

Als we het over youngtimer stationwagens hebben is er overigens nog een interessant optie binnen het Mercedes-gamma: de R-klasse. Deze unieke kruising tussen een stationwagen en een MPV is dit jaar ook toegetreden tot de club der youngtimers.

Chrysler 300C Touring

De A6, 5 Serie en E-klasse zijn stuk voor stuk goede auto’s, maar spannende keuzes zijn het niet. Wellicht heeft het een met het ander te maken. Als je wat verder gaat kijken kom je uit bij een Chrysler 300C Touring. Zoals bekend is het in de basis gewoon een E-klasse W210. De auto is dus eigenlijk op geen enkel vlak beter dan de bovenstaande W211. Ook ten opzichte van de A6 en 5-serie moet de Chrysler op de meeste vlakken het onderspit delven. De bagageruimte is dan wel weer groter dan die laatste twee. Belangrijker zijn echter de Amerikaanse looks die de auto in iedere uitvoering lekker dik doen ogen en het feit dat de auto te krijgen is met een dikke 5,7 liter HEMI V8.

Volvo V70

De Duitsers lijken heer en meester als het gaat om E-segment stationwagens, maar er is ook nog een zeker Zweeds merk, beginnend met de V. Zij weten ook heel goed hoe je een degelijke stationwagen moet bouwen. En verkopen. In Nederland verkocht de auto beter dan alle bovengenoemde stations, dus aanbod is er genoeg. De tweede generatie V70 is wat minder karakteristiek vormgegeven dan de eerste generatie (en de 850 waarop deze voortborduurde), maar oogt in de juiste uitvoering wel sportiever dan de Duitse concurrentie. Qua motoren ben je beperkt tot vijfcilinders, maar daar is natuurlijk helemaal niks mis mee. In tegenstelling tot BMW en Mercedes had Volvo wél een concurrent voor de A6 Allroad, in de vorm van de XC70.

Saab 9-5 Estate

Gezien de verkoopaantallen is een V70 geen bijster originele keuze. Je zou kunnen zeggen: een veilige keuze. Voor de mensen die net iets eigenwijzer zijn is een andere Scandinavische station de aangewezen auto: de Saab 9-5 Estate. Een prima alternatief voor de V70. Voor de liefhebbers van veel cilinders is er niet heel veel keus. Van de instapper tot de Aero is zijn alle benzinemotoren een viercilinder, met uitzondering van de 3.0 V6. Gelukkig zijn de viercilinders wel fijne viercilinders, dus dat scheelt.

